Apie Šv. Jono bažnyčios istoriją – gyvai

Bažnyčia – ne tik pastatas, tai švietimo centras ir bendruomenės telkimo židinys. Nuo pat pilies ir miesto įkūrimo čia buvo ir bažnyčių.
Šv. Jono vardu vadinta bažnyčia iki 1945-ųjų stovėjo Turgaus gatvės gale ir buvo ne tik šventovė. Jos bokštas tarnavo kaip navigacijos ženklas atplaukiantiems laivams.
Kur ir kokie yra buvę jos pastatai, kaip miestiečiai dalyvavo bažnyčios gyvenime, šeštadienio popietę gausiam susirinkusiųjų būriui Turgaus gatvėje pasakojo D. Petkūnas.
Jis yra Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas, Konsistorijos prezidiumo narys, habilituotas teologijos daktaras, Helsinkio universiteto docentas, Klaipėdos universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas. D. Petkūnas yra parašęs devynias monografijas ir 30 mokslinių straipsnių, kurie buvo publikuoti Lietuvos ir užsienio akademiniuose žurnaluose.
Būtent sausio 18 dieną kalbėti apie Jono bažnyčią buvo ypatinga proga, nes ji buvo pašventinta prieš 320 metų. Šiemet gegužę sukaks 330 metų nuo šios bažnyčios kertinio akmens pašventinimo.
Tik atidesnieji klaipėdiečiai dabar gali pamatyti, kur yra stovėjusi ankstesnė Šv. Jono bažnyčia, jos pamatų kontūrus netoli krantinės žymi raudonų plytelių linija.
D. Petkūnas savo pasakojimą iliustravo išlikusiais piešiniais, sukeldamas dar didesnį susidomėjimą ir sulaukęs nemažai klausimų.
Šįkart klaipėdiečiams kunigas pasakojo apie bažnyčios gyvenimą iki didžiojo Klaipėdos gaisro 1854 metais.
Kita ne mažiau įdomi bažnyčios atstatymo, gyvavimo ir sunaikinimo dalis dar laukia klausytojų. Kada įvyks dar vienas susitikimas su klaipėdiečiais, dar nežinia.
Kunigas pasidalijo gera žinia, kad, ko gero, birželį bus išleista jo monografija, į kurią tilps visa Šv. Jono bažnyčios istorija. Tikėtina, kad miesto praeitimi besidomintys žmonės joje ras iki šiol neskelbtos informacijos.
Kol bažnyčios atstatymas vis dar planuojamas, Klaipėdos mokinukai dalyvavo konkurse „Šv. Jono bažnyčios paslaptys“.
Atlikę daugybę užduočių vaikai pagamino šios bažnyčios maketų, kurie keliauja per miesto bibliotekos padalinius.
Dabar juos galima apžiūrėti I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ bibliotekos kamerinėje salėje.
