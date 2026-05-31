Aikštėje – neįtikėtinas reginys

Dar trečiadienį darbus pradėję darbininkai ėmėsi pagal paveldosaugininkų nurodymus suplanuotų darbų. Vyrai atvynioja iš didžiulio rulono gabalą audinio, atkerpa reikiamą atraižą ir dengia ja kiekvieną išlikusį buvusių pastatų pamatų fragmentą. Atraižą darbininkai prispaudžia akmenimis, plytomis ar tiesiog žeme.
Sunkvežimiais atvežtas grunto kalnas kol kas neliečiamas. Veikiausiai būtent šis gruntas bus pilamas į archeologų iškastas perkasas, jis bus tvirtinamas.
Konstrukcija, kur bus įrengiamas senojo miesto žemėlapis, pagal ankstesnį projektą turėjo būti ant požeminės aikštelės konstruktyvo.
Paveldosaugininkams nurodžius išsaugoti viską, ką archeologai atidengė, teks keisti ankstesnį projektą ir naujai suprojektuoti tam tikrą pamatą miesto maketui.
Su Kultūros paveldo departamentu suderinus tvarkybos darbų projektą, numatyta, kokias technines priemones reikia naudoti, kad pastatų, gatvių, kiemų, rūsių liekanų užpylimas būtų atliktas kaip galima labiau tas liekanas išsaugant ateities kartoms.
Nors naudojamos tam tikros metodikos, Lietuvoje dar neturima patirties, kaip šie būdai apsaugo vertybėmis pripažintus objektus.
Atgimimo aikštėje dirbantys vyrai dirba išties kruopščiai. Ilgą laiką po atviru dangumi buvę pastatų likučiai apklostomi ir bus saugiai užpilti bei sutvirtinti.
Šiems darbams skirtas trijų mėnesių terminas.
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