24 valandų smiginio maratonas prasidėjo – lietuviai siekia Gineso rekordo

Tiesioginės transliacijos vaizdo įrašą rasite čia: https://www.twitch.tv/videos/2784560077
Po šio savaitgalio garsiau nuskambės ir dar dviejų lietuvių smiginio žaidėjų pavardės. Šeštadienį „Dartinėje“ (Bangų g. 2, Klaipėdoje) prasidėjo išskirtinė iniciatyva – smiginio žaidimo visą parą iššūkis, kurio metu skuodiškis Karolis Vaitelė ir kaunietis Arūnas Sakalauskas siekia Gineso rekordo. Praėjus pusantros valandos, viskas vyko rekordiniu tempu.
A. Sakalauskas – Lietuvos smiginio čempionas, K. Vaitelė – daugkartinis Lietuvos smiginio reitingo turnyrų nugalėtojas ir prizininkas. Abu jie – Lietuvos smiginio rinktinės nariai.
Du britai Oliveris Ladbrooke-Daviesas ir Danielis Thomasas 2022-ųjų sausį per 24 valandas surinko 417 765 taškus. Lietuviai sau kelia dar ambicingesnį tikslą. Jie tikisi, kad pradėjus šeštadienį tarp 18-19 val., sekmadienį vakarop ekrane švies 600 tūkst. surinktų taškų rezultatas.
Imdamiesi šio sumanymo žaidėjai siekia populiarinti smiginį, kuris yra kaip sportas, kaip laisvalaikio būdas yra tinkamas įvairių fizinių galimybių žmonėms, kur nepaisant ūgio, amžiaus žaidėjai tampa lygiaverčiai. O taip pat tą nori išnaudoti kaip galimybę padėti kitiems.
„24 valandos prie lentos taps daugiau nei tiesiog pasiektas rekordas“, – sakė idėjos autorius K. Vaitelė, pridūręs, kad šio renginio esmė yra gerokai platesnė nei sportinis pasiekimas.
„Tai – gerumo ir vilties projektas, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į tuos, kuriems kasdienybė yra nuolatinis iššūkis“, – komentavo Rimanto Kaukėno fondo atstovai. Renginio metu bus renkama finansinė parama Rimanto Kaukėno paramos fondo globotiniui Dominykui.
„Vienas didžiausių šio laikotarpio iššūkių Dominykui – sudėtinga komunikacija su jį supančiu pasauliu“, – nurodė paramos fondas. Berniukas šiuo metu naudojasi „SMARTBOX“ sistema su įdiegtu GRID komunikatoriumi.
„SMARTBOX“ leidžia vien akių judesiais valdyti planšetę: rašyti tekstą, sintetiniu balsu kalbėti, naršyti internete, bendrauti su artimaisiais bei valdyti įvairius įrenginius, kai nėra galimybės judinti rankų ar kalbėti. Tai suteikia daugiau savarankiškumo, orumo ir galimybę pilnavertiškai dalyvauti kasdienėje veikloje.
Smiginio iššūkio metu bus renkamos lėšos papildomoms GRID komunikatoriaus licencijoms įsigyti.
Paramą skirti galite keliais būdais:
1. Rimanto Kaukėno paramos fondo akcija
Nuskenavę QR kodą arba pasinaudoję nuoroda https://app.greet.menu/donation/cGy1Wsw7tKwr galėsite pasirinkti aukos sumą ir ją paaukoti. Lėšos patenka tiesiai į fondą.
2. Pervedimas į VšĮ „Sakalo strėlė“ sąskaitą
VšĮ „Sakalo strėlė“
LT117300010198245839
Paskirtis: Guinnesso rekordas
Prisidėsite tiek prie vaikų gerovės, tiek prie Arūno su Karoliu smiginio pasiekimų.
70 proc. surinktos sumos bus skirta paramos fondui, o likę 30 proc. – Arūnui su Karoliu smiginio veiklai bei padengti išlaidoms, susijusios su rekordo siekimu. Visos surinktos sumos bus paskelbtos viešai.
3. „GoGetFunding“ platforma
Nuoroda https://gogetfunding.com/24-hours-one-world-record-one-purpose/
70 proc. per šią platformą surinktų lėšų keliaus Rimanto Kaukėno paramos fondui, o likę 30 proc. – Arūno ir Karolio smiginio karjeroms. Kiek surinkta, matysis viešai.
4. Fizinė fondo aukų dėžutė, stovėsianti „Dartinėje“, kol bus siekiama rekordo.
100 proc. surinktų lėšų atiteks Rimanto Kaukėno paramos fondui.
(be temos)