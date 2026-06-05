Visi – į Palangą: laukia įspūdinga programa!

Šventiniu ritmu
Tris dienas Palanga gyvens ypatingu ritmu. Čia šurmuliuos kermošius, o jūros ošimą lydės muzika, miesto gatvėse netikėtai pasirodys įspūdingi Olandijos gatvės teatro trupės „Teatro Pavana“ artistai, įvairiose erdvėse vyks koncertai, sporto renginiai, edukacijos, šeimų pramogos ir dešimtys kitų veiklų. Festivalio organizatoriai neabejoja – šį savaitgalį kiekvienas atras savo Palangą.
Jau šį vakarą kurorte netrūks energijos. Jūratės ir Kastyčio skvere įrengtoje festivalio scenoje 20.20 val. pasirodys „Superkoloritas“, 21 val. – Angelou, o 22 val. – viena ryškiausių šiandienos Lietuvos grupių „Katarsis“. Vakarui baigiantis Jūratės ir Kastyčio skveras virs didžiule šokių aikštele po atviru dangumi – 23.15 val. prasidės „Zumba Night Party“.
Turiningas šeštadienis
Tačiau tikrasis festivalio maratonas įsibėgės šeštadienį. Nuo ankstyvo ryto miesto gatvėse skambės muzika, J. Basanavičiaus gatvę užlies meninės improvizacijos, įvairiose kurorto erdvėse vyks sporto turnyrai, edukacijos, koncertai ir smagios veiklos, skirtos visoms amžiaus grupėms.
Ypatingoje aplinkoje – Birutės parke – šeštadienį taip pat skambės muzika – čia ties Gintaro muziejumi už rožyno įrengtoje scenoje 17 val. pasirodys GOYA kartu su Palangos orkestru, o 18.30 val. – Kotryna Juodzevičiūtė ir „Vilnius JJAZZ Ensemble“.
Vienu ryškiausių savaitgalio akcentų taps šeštadienį 20 val. vyksiantis išskirtinis „Baltic Bees“ reaktyvinių lėktuvų pasirodymas virš Baltijos jūros. Įspūdingų akrobatinių manevrų šou virš Palangos tilto neabejotinai prikaustys tūkstančių žiūrovų dėmesį ir taps vienu įsimintiniausių šios vasaros reginių.
Vakare kurorte vėl skambės muzika. Festivalio scenoje 20.45 val. pasirodys Monika Liu, 22 val. publiką džiugins „Free Finga“, o 23.15 val. vakarą vainikuos išskirtinis „Beissoul & Einius“ pasirodymas.
Didelis dėmesys šiemet skiriamas šeimoms. Mažųjų lauks kūrybinės dirbtuvės, spektakliai, robotikos užsiėmimai, žaidimų erdvės ir animatoriai, o suaugusieji galės dalyvauti edukacijose, sveikatingumo veiklose bei pirmosios pagalbos mokymuose. Tuo pat metu sporto mėgėjai galės išbandyti jėgas įvairiuose turnyruose, jogos, zumbos ir kitose aktyviose veiklose.
Šeimyniška gaida
Sekmadienį festivalis finišuos jaukesne, šeimyniška gaida – su vaikų koncertais, specialiųjų tarnybų pasirodymais, putų šou, paplūdimio šokiais bei ramybės akimirkomis Birutės parke.
Šį savaitgalį Palangoje bus sunku rasti vietą, kurioje nieko nevyksta. Čia kiekviena gatvė, skveras ar parko takelis gali tapti nauju atradimu, netikėtu susitikimu ar įsimintina vasaros pradžios akimirka.
Vasara prasideda šiandien. Ir ji prasideda Palangoje.
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