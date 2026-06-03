Vasara prasidės iš tikrųjų: festivalyje „Myliu Palangą“ laukia trys dienos pramogų

Trys dienos pramogų
Mieste skambės koncertai, vyks įspūdingi reginiai, gatvės teatro pasirodymai, kvies šeimų pramogos, sporto renginiai ir veiklos, kurios leis pamiršti kasdienybę bei pasikrauti gerų emocijų visai beprasidedančiai vasarai.
Visą savaitgalį šventinę nuotaiką kurs tradicinis kermošius „Palangos Juzė“, kviesiantis ragauti, atrasti ir išsivežti dalelę išskirtinės pajūrio nuotaikos namo. O miesto muziejai, kultūros erdvės ir partneriai pasiūlys parodas, ekskursijas, edukacijas bei susitikimus, kurie leis pažinti Palangą dar giliau.
Pradžia – penktadienį
Jau penktadienį, birželio 5-ąją, šventinė nuotaika užlies visą kurortą. Nuo 17.30 val. Jūratės ir Kastyčio skvere publiką stebins įspūdingi Olandijos gatvės teatro trupės „Teatro Pavana“ artistai, kurių pasirodymai kartosis ir vakare. 20.20 val. festivalio sceną užvaldys energingasis „Superkoloritas“, 21 val. koncertuos Angelou, o 22 val. publiką kaitins viena populiariausių jaunimo grupių „Katarsis“.
Kai atrodys, kad vakaras jau pasiekė kulminaciją, 23.15 val. prasidės „Zumba Night Party“ – šokiai po atviru pajūrio dangumi.
Ypatinga muzika Birutės parke
Šeštadienis neabejotinai taps įspūdingiausia festivalio diena. Kad nepramiegotumėte pramogų, nuo ankstaus ryto miesto gatves žadins Palangos orkestras, dieną J. Basanavičiaus gatvėje netikėtomis meninėmis improvizacijomis stebins „Teatro Pavana“ artistai, įvairiose miesto erdvėse vyks koncertai, šokiai, edukacijos ir pramogos visai šeimai, o vakare tūkstančių žvilgsnių lauks dangus virš jūros tilto.
Pavakare ypatinga nuotaika pasklis vienoje iš gražiausių Palangos vietų – Birutės parke. Čia, gamtos apsuptyje, skambės ypatinga muzika. Ties Gintaro muziejumi, už rožyno, įrengtoje scenoje 17 val. pasirodys GOYA kartu su Palangos orkestru, o 18.30 val. – Kotryna Juodzevičiūtė ir „Vilnius JJAZZ Ensemble“.
Koncertai kvies ir į kitas kurorto viešąsias erdves – kurhauzo aikštėje skambės chorų šventė „Su jūra dainuok“, J. Basanavičiaus gatvėje šventinę nuotaiką kurs linijinių šokių pasirodymai, meno ir kultūros renginių netrūks ir kitose Palangos vietose.
Reaktyvinių lėktuvų šou ir geri koncertai
Vienas labiausiai laukiamų festivalio akcentų – šeštadienį 20 val. virš Palangos jūros tilto vyksiantis „Baltic Bees“ reaktyvinių lėktuvų šou. Įspūdingi akrobatiniai manevrai virš Baltijos jūros neabejotinai prikaustys tūkstančių žiūrovų dėmesį ir taps vienu ryškiausių šios vasaros reginių.
Vos nutilus lėktuvų varikliams, Jūratės ir Kastyčio skvere prasidės tikra muzikos šventė. Čia įrengtoje scenoje 20.45 val. koncertuos Monika Liu, 22 val. publiką džiugins „Free Finga“, o 23.15 val. vakarą vainikuos išskirtinis „Beissoul & Einius“ pasirodymas.
Pramogos šeimoms
Kokia gi šventė be nuoširdaus vaikų juoko? Tad festivalio „Myliu Palangą“ metu didelis dėmesys šiemet skiriamas ir šeimoms.
J. Basanavičiaus gatvėje įsikūrusiame Šeimų slėnyje visą šeštadienį nuo ryto iki vakaro veiks kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, robotikos akademija, žaidimų erdvės, animatoriai ir spektakliai. Mažųjų lauks spektaklis „Kaip būti stebuklingu“, įvairios pažintinės veiklos ir daugybė staigmenų.
Įdomių veiklų nestigs ir mažylius atlydėjusiems tėveliams bei seneliams – Šeimų slėnyje, be kitų veiklų, vyks ir pirmosios pagalbos mokymai, edukacijos „augalai grafikoje“, „Grožio ir poilsio ritualai“ ir kt.
Aktyviausius kvies pasportuoti
Kadangi Palanga šiemet džiaugiasi Europos sporto miesto vardu, festivalio „Myliu Palangą“ programoje gausu aktyvių veiklų, vyksiančių tiek ties Palangos kurorto muziejumi (Birutės al. 34) įsikūrusioje Sporto erdvėje, tiek paplūdimyje ir kitose vietose.
Aktyvios gyvensenos ir sporto mėgėjus neabejotinai sudomins vaikų ir suaugusiųjų padelio turnyrai, 3x3 krepšinio varžybos, korekcinės mankštos, jogos užsiėmimai, zumbos renginiai ir kitos sportinės iniciatyvos, kviečiančios ne tik stebėti, bet ir patiems įsitraukti.
Šeimų slėnyje bus galima sudalyvauti edukacijoje „Šeši kirčiai“ ar išmėginti savo pajėgumą šachmatų simultane.
Šeimyniškas sekmadienis
Sekmadienis taps jaukiu ir šeimynišku festivalio finalu – 11 val. Jūratės ir Kastyčio skvere koncertuos Palangos miesto vaikai, o nuo 13 val. iki 15 val. pramogautojų dėmesį trauks specialiųjų tarnybų pasirodymai.
Šeimų slėnyje vyks edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, žaidimai, DJ pasirodymai, o 14 val. – visų vaikų laukiamas putų šou.
Ant jūros tilto 11 val. įsikurs „Džiaugsmo kiemas“, paplūdimyje 12 val. prasidės „Zumba Beach Party“, o norintys ramiau palydėti festivalį galės pasimėgauti gongo garsų terapija Birutės parko rotondoje.
Daugiau nei nuotraukos
Tad jei ieškote vietos, kur prasideda tikroji vasara, birželio 5–7 dienomis atvykite į Palangą. Nesvarbu, ar atvyksite su šeima, draugais, ar ieškosite romantiško savaitgalio prie jūros – festivalio „Myliu Palangą“ programa parengta taip, kad kiekvienas rastų savo vasaros spalvą.
Kurorte svečių laukia ne tik šventinė programa, bet ir jūros ošimas, vaikų juokas bei tūkstančiai gerų emocijų, tad kiekvienas šventės svečias namo išsiveš kur kas daugiau nei įsimintinas nuotraukas – vasaros pradžios jausmą, gerą nuotaiką, naujus įspūdžius ir norą kuo greičiau vėl sugrįžti į Palangą.
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