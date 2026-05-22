Uostamiestyje – šventinis savaitgalis: lauks muzika, šokiai ir kitos pramogos

Vyks 14-ąjį kartą
Klaipėdos tautinių kultūrų centro direktorė Jelena Butkevičienė teigė, kad šiemet festivalis vyks jau 14-ąjį kartą. Jis įsikurs Teatro aikštėje.
Šis festivalis iš nedidelio, vienos dienos renginio Klaipėdos koncertų salėje išaugo į dviejų dienų tarptautinę šventę, kurioje šiandien telpa ne tik koncertai, bet ir plati mugė bei edukacinės veiklos.
„Po truputį augame ir prie mūsų festivalio prisideda vis daugiau ir žmonių, ir įmonių, ir įstaigų. Labai džiaugiamės“, – sakė J. Butkevičienė.
Festivalio metu lankytojų lauks mugė, kurioje šiemet dalyvaus prekybininkai iš Latvijos. Jie pristatys savo kultūrinį paveldą.
Taip pat bus galima susipažinti su Lietuvos tautodailininkų darbais bei įvairių tautinių bendrijų atstovų puoselėjamomis tradicijomis. Mugėje žmonės galės ragauti ir skirtingų tautų patiekalų, pažinti jų kultūrą bei dalyvauti įvairiose veiklose.
Kvies paragauti skanėstų
„Žydų, ukrainiečių, baltarusių, kirgizų, totorių, vokiečių, azerbaidžaniečių bendruomenės ruošia tradicinius savo patiekalus. Tad bus galima padegustuoti, o jeigu kam nors patiks, už simbolinę kainą galės ir įsigyti. Vien iš Latvijos bus keturi paviljonai, ten bus visko – ir patiekalų, ir produkcijos“, – vardijo J. Butkevičienė.
Festivalio programa tradiciškai bus skirta įvairių tautinių bendrijų atstovams. Penktadienį 16 val. festivalį atidarys Lietuvos klezmerių grupė „Rakija Klezmer Band“.
Šeštadienį 14 val. Teatro aikštėje sveikinimo kalbas sakys šventės svečiai. Taip pat šią dieną klaipėdiečiai ir miesto svečiai galės paragauti sirų, totorių, uzbekų ir indų plovo.
Vėliau pasirodys Vilniaus krašto kavalierių kapela, taip pat koncertuos indų šokių grupė „Desi Jarman Vaale-Bhangra Team“, kviesianti publiką įsitraukti į bendrą šokio ritmą.
Festivalį vainikuos sakartvelų tradicinių šokių ansamblis „Mate“ iš Batumio.
Vyks muziejų naktis
Šeštadienį klaipėdiečių taip pat lauks nemokamas renginys Europos muziejų naktis, vyksiantis įvairiuose uostamiesčio muziejuose.
Nemokamai apsilankyti nuo 18 val. iki 22 val. bus galima Laikrodžių muziejuje, Prano Domšaičio galerijoje, laive „Sūduvis“, Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre ir kitur.
Pilies muziejuje (Priešpilio g. 2) 18 val. vyks ukrainiečių kultūros vakaras, edukacinės dirbtuvės šeimoms, 20 val. – parodos „Praeities mozaika. Archeologų atradimai Klaipėdoje 2020–2025 metais“ atidarymas.
Taip pat nuo 18 iki 22 val. bus galima nemokamai apsilankyti bokšte, be išankstinės registracijos bus formuojama gyva eilė.
Sekmadienį 14 val. Skulptūrų parke uostamiesčio poetai skaitys eiles „Išėjusiems“.
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