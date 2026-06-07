Teismo vitrinoje – nuotraukos iš kelionių

Paroda skirta Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos 30-mečio sukakčiai paminėti.
Fotografuoti kelionių patirtis ir įspūdžius mėgstantys teisėjai pateikė 300 nuotraukų, iš kurių specialiai sudaryta profesionalių menininkų komisija atrinko verčiausius darbus.
Vertindama fotografijas komisija daugiausia dėmesio skyrė jų meninei vertei – kompozicijai, originalumui, autentiškumui, kuriamai nuotaikai ir emocijai, konceptualumui bei kitiems meninės raiškos aspektams.
Taip sudaryta devynių Lietuvos teismų teisėjų 20-ies nuotraukų ekspozicija. Vienas autorių yra Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Robertas Povilaitis.
Fotografijose – kelionių vaizdai, gamtos fragmentai, istoriniai kadrai ir prisiminimai, nukeliantys į įvairius gyvenimo etapus ir pasaulio kampelius.
Eksponuojamų fotografijų spektras itin platus tiek laiko, tiek geografine prasme – nuo 1978 m. iki dabartinių laikų, nuo Beržoro kaimo Žemaitijoje iki tolimosios Indijos.
Kiekviena nuotrauka atskleidžia savitą autoriaus žvilgsnį į aplinką, žmones ir akimirkas, kurios kasdienybės skuboje dažnai lieka nepastebėtos.
Parodą Klaipėdos apygardos teismo vitrinoje (Herkaus Manto, S. Daukanto ir Ligoninės gatvių sankirtoje) galima apžiūrėti visą birželio mėnesį. Vėliau ji keliaus į kitus Lietuvos teismų pastatus.
Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas Marius Dobrovolskis džiaugėsi, kad šis teismas – bene vienintelis Lietuvoje, turintis vitriną ir nuolat joje eksponuojantis parodas. Šaltuoju metų laiku, kai anksti sutemsta, vitrina apšviečiama ir dar labiau traukia praeivių dėmesį.
„Ne kartą esu tapęs praeivių emocijų liudininku. Žmonės sustoja ir gėrisi parodomis. Ir tai – nesuvaidinta, nes manęs jie nepažįsta, tiesiog aptarinėja tai, ką mato. Kolegos, atvykstantys iš kitų miestų, taip pat pažymi, kad turime ypatingą galimybę ne tik vykdyti teisingumą, bet ir džiuginti miestiečius. Stengiamės, kad ekspozicijos būtų dažnai keičiamos ir nenusibostų“, – kalbėjo teismo vadovas.
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