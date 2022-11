Prasideda „Mados savaitė Klaipėdoje“: kviečia klajoti po renginius

„Mados savaitė Klaipėdoje / Fashion Week Klaipėda“ jau tapo neatsiejama miesto dalimi, mados renginių tradicija, kurios visi laukia kartą per metus. Dėl mados savaitės klaipėdiečiai sugrįžta namo iš skirtingų kraštų tam, kad pasisemtų energijos, įkvėpimo, susitiktų ir gerai praleistų laiką kartu.

Per 11 metų festivalio organizatoriai Jurga Sutkutė ir Liudas Andrikis susidūrė su daugybę iššūkių, tačiau „Mados savaitė Klaipėdoje“ visada stebino ir džiugino visus, kurie neabejingi konceptualiai madai, išskirtiniams Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų šalių dizaineriams, meno kūrėjams, žinių gilinimui paskaitose ir seminaruose bei žaisminga nuotaika pulsuojančioms pramogoms.

Klajonės po madą nuo lapkričio 24 d.

Šiemet „Fashion Week Klaipėda“ vyks nuo lapkričio 24 iki 27 d. Laukia keturios dienos ir kelios naktys klajonių po madą. Neatsitiktinai pasirinkta ir festivalio tema „Klajokliai“ – kaip teigia organizatoriai, ją paskatino mąstymas apie žmogaus laikinumą, migracijos iššūkiai, karo pabėgėlių situacija, taip pat nuolatinis, giluminis savęs ir gyvenimo prasmės ieškojimas.

„Dėl vykstančių globalių įvykių pasaulyje, kinta žmonių vertybės, o su jomis keičiasi ir gyvenimo stilius, požiūris, savęs identifikavimas, saviraiška. Tam tikra prasme, mes nuolat klajojame vertybių pasaulyje, gyvenimo realybėje, savo minčių pasaulyje… Žmonės pradėjo labiau rūpintis savimi: atsigręžti į kūno trapumą, daugiau sportuoti, dažniau būti gamtoje. Šios klajonės natūraliai atsispindi ir išorinėje komunikacijoje – keičiasi ne tik gyvenimo būdas, įsitikinimai, bet ir apranga, tendencijos, mados suvokimas“, – įžvalgomis dalinasi J. Sutkutė.

Renginių programa

Mados savaitės atidarymo renginys vyks ketvirtadienį, lapkričio 24 d., nuo 18 val. išskirtinėje lokacijoje – „AJE+Skatepark“. Savo autorinių darbų parodą „I Can Fly“ pristatys spalvinga ir energinga tapytoja, menininkė Skaistė Semenikė, kuri labai džiaugiasi, kad galės parodyti savo darbus klaipėdiečiams bei svečiams. Po parodos stebėsite Stefanijos Nosovaitės – muzikantės, choreografės, šiuolaikinio, gatvės bei baleto šokių artistės – performansą „būti“, kurio metu menininkė šokdama kūnu tapys ant drobės. Tradiciškai vaišinsitės skaniu „Fashion Week Klaipėda“ tortu ir visi kartu kursite stilingą mados vakarėlio atmosferą.

Penktadienį, lapkričio 25 d., nuo 9 iki 20 val. „Kultūros fabrike“ vyks edukacinės dirbtuvės. „Fashion Week Klaipėda“ projektas daug dėmesio skiria tobulėti mados industrijoje siekiančių jaunuolių edukacijai, teorinėms ir praktinėms žinioms. Pirmąją dienos dalį kūrybiškumo dirbtuves ves ir apie autentiškumą madoje kalbės „Mados iškrypėliai“: Karina Panina, Raimedas Latvys, Lukas Svirplys. Antrąją dienos dalį vyks Dainiaus Bendiko kostiumo modeliavimo kūrybinės dirbtuvės „Skulptūrinė prieiga“.

Penktadienį, nuo 17.30 val. „AJE+Skatepark“ kviečia klaipėdiečius ir svečius į atvirą treniruotę, kurios metu bus galima išbandyti riedlente nusileisti nuo rampos. Nuo 20 val. prasidės neformalus vakaras, kuriame jaunoji menininkė Barbora Tallat-Kelpšaitė atliks performansą „Separate the Art from the Artist“, o muzikos garsais rūpinsis Valentinas Charitonovas.

Šeštadienį, lapkričio 26 d., pirmoje dienos pusėje nuotoliniu būdu vyks „Mados forumas“, kuriame bus kalbama apie technologijas ir inovacijas mados industrijoje, nuo 12 val. kviečiama dalyvauti „Mas Laus“ batų kūrimo dirbtuvėse, taip pat nuo 12 val. bus galima įsigyti konceptualios mados gaminių parodoje-mugėje „Showroom“. Laukiamiausia ir mados festivalį vainikuojanti dalis – „Fashion Show“ vyks nuo 18 val. „Kultūros fabrike“. Mados savaitės uždarymo vakarėlis ir šokiai vyks nuo 22 val. HOFE, adresu Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda.

Sekmadienį, lapkričio 27 d. festivalio dalyviai ir svečiai kviečiami į lėtus pusryčius dalintis įspūdžiais ir ateities planais.

Laukiamiausia festivalio dalis – „Fashion Show“

Kaip ir visame pasaulyje gerai žinomuose mados savaitėse Londone, Paryžiuje, Niujorke, taip ir Klaipėdoje vyks Lietuvos, Latvijos, Estijos dizainerių kolekcijų pristatymai.

Karina Panina – jaunoji Lietuvos mados dizainerė – pristatys Samuelio Beketo pjesės inspiruotą kolekciją „Belaukiant Godo“. Dizainerė Eglė Puzaraitė parodys „2023 metų pavasario/vasaros“ pret-a-porter kolekciją ekologijos, komforto ir minimalizmo harmonijoje. Šiemet 10-metį skaičiuojanti „Salanida“ žengia lėtos ir tvarios mados keliu, kuriam vadovauja Gabrielė Kerpytė, mados savaitėje pristatys modernią, praktišką ir stilingą kapsulės kolekciją „Kiekviena diena“. Prekės ženklo „Zefyras“ dizainerė Viktorija, pasitelkusi savo intuiciją, žongliruoja spalvomis ir netikėtais jų deriniais, kartu su menininke Vera Kochubey iš Berlyno nustebins ryškia kolaboracija-kolekcija „True Will“. Taip pat turėsite galimybę pamatyti lietuvių jaunųjų dizainerių Valdemaros Jasulaitytės ir Marijos Petraitytės bei užsienio kūrėjų Volga Vintage (Latvija) ir Hannes Ruutel (Estija) drabužių kolekcijas.

Projektas „Fashion Week Klaipėda“ yra vienas reikšmingiausių mados industrijos vystymosi veiksnių šalyje, kadangi sudaro sąlygas autoriams pristatyti savo kūrybą, įgyti praktinės patirties, ugdyti kompetencijas, kurti reikšmingus bendradarbiavimo santykius tarp srities profesionalų. Tai, kad Klaipėdoje vyksta kasmetinis mados festivalis, rodo industrijos gyvybingumą ir inspiruoja jaunuolius rinktis kostiumo dizaino bei susijusių sričių studijų kryptis, karjerą sieti su mados industrija, taip pat tai yra ženklas tarptautinių verslų plėtrai Klaipėdos regione.

Didžioji dalis renginių yra nemokami. Kai kuriems renginiams reikalinga registracija dėl riboto dalyvių skaičiaus. Daugiau informacijos rasite svetainėje: www.fwklaipeda.lt bei socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“: „Fashion Week Klaipėda“. Festivalio informacinis partneris – dienraštis „Klaipėda“. Festivalį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.