Lietuvos jūrų muziejaus Etnografinėje pajūrio žvejo sodyboje – nemokamas koncertas

Orkestro vadovė Algytė Merkelienė džiaugiasi, kad šiemet renginys praturtėjo edukacinėmis tautinių instrumentų dirbtuvėmis „Pažink, pasigamink, muzikuok“, kurias ves žinomas folkloristas Jonas Kavaliauskas. Dirbtuvėse bus galima susipažinti su senaisiais lietuvių liaudies instrumentais, patiems juos pasigaminti bei išbandyti muzikavimą drauge.
„Čia pamatysite ir išgirsite tradicines piemenų muzikavimo priemones – šiaudo ir nendrės birbynėles, skudučius, tarškynes, skrabaliukus ir kitus ritminius instrumentus, – sakė A. Merkelienė. – Jonas papasakos apie šių instrumentų kilmę, skambesį ir naudojimą. Kiekvienas dalyvaujantis turės galimybę savo rankomis pasigaminti paprastą instrumentą ir išmokti išgauti pirmuosius garsus.“
Edukaciją papildys linksmi etno žaidimai, padedantys pajusti lietuvių tradicinės kultūros gyvumą, bendrystės ir muzikavimo džiaugsmą.
Susipažinus su senaisiais instrumentais kviečiama paklausyti tautinių instrumentų orkestro „Trimitatis“ koncerto, kuriame skambės ne tik tradiciniai, bet ir patobulinti lietuviški instrumentai. Klausytojai išgirs įvairių instrumentų registrus bei spalvas.
Orkestras „Trimitatis“, gyvuojantis jau septynerius metus, yra parengęs ne vieną koncertinę programą, kurią girdėjo beveik visa Lietuva. Ansamblis aktyviai dalyvauja seminaruose, kūrybinėse laboratorijose, festivaliuose. Orkestro vyriausiasis dirigentas – Vytautas Tetenskas, grupėms vadovauja Jurgita Petkutė-Marcinkienė, Loreta Tumanovienė ir Anatolijus Tumanovas.
Koncerto programą liaudies dainomis papuoš unikali folkloro grupė „Vakarinė“, kurioje dainuoja trys liaudies dainų atlikėjos. Folkloro grupei vadovauja choro dirigentė ir pedagogė Irena Nakienė, perduodanti savo ilgametę patirtį. Pasak vadovės, grupės narės yra tarsi misionierės, siekiančios gilintis į seniausią etnografinį repertuarą ir atskleisti jame slypinčią rezistencinę galią, taip prisidedant prie tautinio mentaliteto išsaugojimo.
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