 Klaipėdos festivalio metu – ir nemokami renginiai

Klaipėdos festivalio metu – ir nemokami renginiai

2025-08-08 10:53
Indrė Kiseliovaitė

Uostamiestyje startavo ir iki rugpjūčio 16-osios tęsis penktus metus organizuojamas Klaipėdos festivalis. Šįmet jis dedikuotas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ajam gimtadieniui. Pasirodymai organizuojami neįprastose erdvėse – ne tik Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre, bet ir „Klaipėdos energijos“ industrinėje teritorijoje bei Skulptūrų parke.

Detalės: spaudos konferencijoje apie festivalį pasakojo jo kūrėjai ir organizatoriai. Gintaras Rinkevičius

Šiandien, rugpjūčio 8 d., 21.30 val. „Klaipėdos energijos“ teritorijoje suskambės Richardo Wagnerio romantinė opera „Lohengrinas“.

„Jeigu bus geras oras, turėtų būti kažkas įdomaus. O kaip viskas bus – niekas nežino, kol neįvyko. Tikiuosi, kad bus įdomu. Jeigu be pertraukos, tai vyks apie dvi valandas“, – spaudos konferencijoje sakė dirigentas Gintaras Rinkevičius.

Solistas Edgaras Montvidas kalbėjo, kad ši opera aktuali šiandieniniam žiūrovui, nes kalba apie ištikimybę, meilę, nacionalines šalies vertybes.

Rugpjūčio 9 d. 20 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro (KVMT) salėje „Jūra“ vyks kompanijos „Operomanija“ opera „Geros dienos“, sukurta Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės ir Rugilės Barzdžiukaitės.

Gintaras Rinkevičius
Gintaras Rinkevičius / Prokadras.lt nuotr.

Tikiuosi, kad bus įdomu.

„Operą „Geros dienos“ jau daug kas matė. Tai kūrinys, vienas pirmųjų naujosios operos darbų, puikiai įvertintas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio žiūrovų. Jau daugiau nei per dešimtmetį apkeliavęs per 40 valstybių, o libretas išverstas net į 12 kalbų, tai didelis pasiekimas tokiai mažai valstybei“, – neabejojo KVMT vadovė Goda Giedraitytė.

Rugpjūčio 12-ąją KVMT pirmo aukšto fojė vyks pasikalbėjimai apie M. K. Čiurlionį. Muzikologai Danutė Petrauskaitė ir Darius Kučinskas pasakos apie šį genijų ir jo muzikinio palikimo sklaidą.

Rugpjūčio 14 d. 20 val. salėje „Jūra“ vyks simfoninės muzikos koncertas „Kodas MKČ“, skirtas M. K. Čiurlioniui. KVMT simfoninis orkestras, vadovaujamas vyr. dirigento Tomo Ambrozaičio, drauge su teatro mišriuoju choru ir Klaipėdos koncertų salės choru „Aukuras“ atliks M. K. Čiurlionio simfonines poemas „Miške“ ir „Jūra“ bei kantatą „De profundis“.

Rugpjūčio 16 d. 21.30 val. Skulptūrų parke vyks nemokamas šviesų ir šokio pasirodymas „Misterija REX“, paremtas M. K. Čiurlionio kūryba.

„Žengsime didelį žingsnį į Skulptūrų parką. Turėsime tris scenas, kuriose jau sutemus surengsime savo pasirodymus. Visiems jauniems, pagyvenusiems ir ypač įsimylėjusiems atskleisime M. K. Čiurlionio „bangavimus“. Tai nebus M. K. Čiurlionio muzika, ji kurta specialių kompozitorių, kurie buvo užsakyti būtent šitam mūsų projektui“, – pasakojo KVMT baleto tarnybos vadovas ir vyriausiasis choreografas Aurelijus Liškauskas.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos festivalis
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
Skulptūrų parkas
Klaipėdos energija
renginiai
pasirodymai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų