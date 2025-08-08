Klaipėdos festivalio metu – ir nemokami renginiai

Šiandien, rugpjūčio 8 d., 21.30 val. „Klaipėdos energijos“ teritorijoje suskambės Richardo Wagnerio romantinė opera „Lohengrinas“.
„Jeigu bus geras oras, turėtų būti kažkas įdomaus. O kaip viskas bus – niekas nežino, kol neįvyko. Tikiuosi, kad bus įdomu. Jeigu be pertraukos, tai vyks apie dvi valandas“, – spaudos konferencijoje sakė dirigentas Gintaras Rinkevičius.
Solistas Edgaras Montvidas kalbėjo, kad ši opera aktuali šiandieniniam žiūrovui, nes kalba apie ištikimybę, meilę, nacionalines šalies vertybes.
Rugpjūčio 9 d. 20 val. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro (KVMT) salėje „Jūra“ vyks kompanijos „Operomanija“ opera „Geros dienos“, sukurta Vaivos Grainytės, Linos Lapelytės ir Rugilės Barzdžiukaitės.
Tikiuosi, kad bus įdomu.
„Operą „Geros dienos“ jau daug kas matė. Tai kūrinys, vienas pirmųjų naujosios operos darbų, puikiai įvertintas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio žiūrovų. Jau daugiau nei per dešimtmetį apkeliavęs per 40 valstybių, o libretas išverstas net į 12 kalbų, tai didelis pasiekimas tokiai mažai valstybei“, – neabejojo KVMT vadovė Goda Giedraitytė.
Rugpjūčio 12-ąją KVMT pirmo aukšto fojė vyks pasikalbėjimai apie M. K. Čiurlionį. Muzikologai Danutė Petrauskaitė ir Darius Kučinskas pasakos apie šį genijų ir jo muzikinio palikimo sklaidą.
Rugpjūčio 14 d. 20 val. salėje „Jūra“ vyks simfoninės muzikos koncertas „Kodas MKČ“, skirtas M. K. Čiurlioniui. KVMT simfoninis orkestras, vadovaujamas vyr. dirigento Tomo Ambrozaičio, drauge su teatro mišriuoju choru ir Klaipėdos koncertų salės choru „Aukuras“ atliks M. K. Čiurlionio simfonines poemas „Miške“ ir „Jūra“ bei kantatą „De profundis“.
Rugpjūčio 16 d. 21.30 val. Skulptūrų parke vyks nemokamas šviesų ir šokio pasirodymas „Misterija REX“, paremtas M. K. Čiurlionio kūryba.
„Žengsime didelį žingsnį į Skulptūrų parką. Turėsime tris scenas, kuriose jau sutemus surengsime savo pasirodymus. Visiems jauniems, pagyvenusiems ir ypač įsimylėjusiems atskleisime M. K. Čiurlionio „bangavimus“. Tai nebus M. K. Čiurlionio muzika, ji kurta specialių kompozitorių, kurie buvo užsakyti būtent šitam mūsų projektui“, – pasakojo KVMT baleto tarnybos vadovas ir vyriausiasis choreografas Aurelijus Liškauskas.
