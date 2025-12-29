Klaipėdoje – Kalėdinių giesmių festivalis

Festivalio startas – gruodžio 29 d., pirmadienį, 16.30 val. Anot organizatorių, tai tradicija, vienijanti bažnytinius chorus.
„Klaipėdos chorinė bendrija „Aukuras“ kartu su Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia nuo 2007-ųjų rengia Kalėdinių giesmių festivalį, kuris tapo gražia tradicija, vienijančia bažnytinius chorus, skatinančia chorų meninį meistriškumą, aktyvinančia jų dalyvavimą visuomenės dvasiniame bei kultūriniame gyvenime. Tikimės, kad Kalėdinių giesmių festivalis papuoš šią didžią šventę, sutelks bendruomenę maldai, gėriui ir grožiui. Kviečiame dalyvauti festivalyje, pabūti kartu su mumis“, – kvietė organizatoriai.
18 val. minėtoje bažnyčioje vyks šv. mišios, kurių metu giedos jungtinis festivalio dalyvių choras.
Festivalį ves Gražina Ribokaitė.
Dalyvaus Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grigališko choralo ansamblis „Schola Cantorum de Regina Pacis“, Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos Sumos choras, Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, Šilutės kultūros centro sakralinės muzikos mišrus choras „Laudamus“, Vilniaus choras „Ortus“, festivalio finalinio koncerto vargonininkės – Eglė Bandzevičienė ir G. Ribokaitė.
