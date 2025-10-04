Klaipėdiečiai skandavo panegiriką

Čia baroko epochos dvasia atgimė šiuolaikinėmis formomis – skambėjo iškilmingos, šlovinančio pobūdžio kalbos – panegirikos.
„Panegirikos žanras yra labai reikalingas šiandieniniame pasaulyje – juk kiekvienas žmogus kažkuo piktinasi ar nori išreikšti savo nuomonę“, – teigė vakaro vedėjas, poetas ir prozininkas Marius Povilas Elijas Martynenko.
Vakaro dalyviai – rašytojai, slemeriai, stand-up komikai, aktoriai ir kiti kūrėjai – pristatė savo panegirikų interpretacijas nuo pakylėtų eilių gamtai iki kandžių monologų apie kasdienybę.
Svarbiausia, kad į sceną galėjo žengti kiekvienas. Publika drąsiai skaitė savo kūrinius, dalijosi žodžio galia ir kūrybine energija.
Naujausi komentarai