Jūros šventėje – tarsi kine

Šventės dalyviai taip pat turės progą tapti filmo herojais. Jie bus supažindami su jūrinėmis tradicijomis, miesto istorija ir kultūrinėmis programomis, kurios Jūros šventę lydi jau beveik šimtmetį.
Anot organizatorių viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“, Jūros šventė yra tarsi ilgametražis filmas, pradėtas statyti 1934-aisiais.
„Nuo tos akimirkos kasmet prie šventės filmo kūrimo vis iš naujo rašomas scenarijus – įkvepiamas istorinių pokyčių, miesto pulso, jūrininkų patirčių ir Baltijos bangų. Kiekviena šventė – naujas epizodas, o kiekvienas laikmetis – istorinis palikimas ateities kartoms. 2026-aisiais Jūros šventė kviečia žiūrovą pažvelgti į Klaipėdą lyg į autentišką kino paviljoną, filmavimo aikštelę, kur nuo pat pradžių filmavosi tikri herojai: kapitonai, žvejai, jūrų gelbėtojai, laivų statytojai, menininkai, keliautojai“, – pasakojo organizatoriai.
Šių metų tema „Kaip kine“ kvies pažvelgti į Jūros šventės raidą kaip į nenutrūkstamą pasakojimą apie Klaipėdą, jos žmones ir ryšį su jūra.
Šventės organizatoriai pabrėžė, kad per beveik šimtmetį renginys gerokai pasikeitė – nuo pirmųjų regatų, jūrininkų rikiuotės, mažų žvejų valčių iki šiandieninės programos, kurioje svarbią vietą užima koncertai, paradai, meninės instaliacijos ir įvairūs jūrinei kultūrai skirti renginiai.
Bėgant metams keitėsi šventės formatai, akcentai ir tradicijos, atspindėdamos tiek miesto, tiek visuomenės pokyčius.
O šių metų tema „Kaip kine“ kvies pažvelgti į Jūros šventės raidą kaip į nenutrūkstamą pasakojimą apie Klaipėdą, jos žmones ir ryšį su jūra.
Detalesnė šventės programa pasirodys jau netrukus.
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