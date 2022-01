Į Klaipėdą atkeliavo tarptautinio fotografijos konkurso finalininkų kūriniai

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose šį penktadienį, 18 val., lankytojams duris atvers tarptautinio fotografijos konkurso „Bird In Flight Prize 2021“ finalininkų darbų paroda.

Ieškantys naujų formų

Tarptautinį konkursą „Bird In Flight Prize“ organizuoja interneto leidinys apie fotografiją ir vizualinę kultūrą „Bird In Flight“. Šis konkursas skirtas autoriams, ieškantiems naujų istorijų pasakojimo per fotografiją formų. 2021 m. konkursas vyko jau ketvirtąjį kartą, fotografai iš viso pasaulio galėjo pateikti savo darbus bet kokia tema. Ankstesniais metais „Bird In Flight Prize“ laureatais tapo fotografai iš Ukrainos, Bangladešo ir Peru.

2021 m. konkursas sulaukė beveik 400 darbų iš 53 šalių. Į finalą pateko autoriai iš Ispanijos, Vokietijos, Meksikos, Bolivijos, Italijos, Austrijos, Rusijos ir Brazilijos. Nugalėtoju tapo vokiečių fotografas Raphaelis Heigsteris. Pagrindinis konkurso prizas – 2 000 eurų. Kiekvienas finalininkas taip pat gauna „Bird In Flight Prize“ figūrėlę.

Vertino dvi žiuri

Pirmajame konkurso „Bird In Flight Prize 2021“ etape iš visų konkursui pateiktų darbų tarptautinė vertinimo komisija atrinko 100 projektų. Šią komisiją sudarė: „Bird in Flight“ kūrybos vadovė, kuratorė Lyolya Goldstein, menininkas, „Bird In Flight“ redaktorius Antonas Shebetko, meno istorikė, „Dallas Contemporary“ ir „Residency Unlimited“ kuratorė Lilia Kudelia, fotomenininkas, kuratorius, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus, asociacijos „Menų zona“ ir Meno kūrėjų sąjungos vadovas Darius Vaičekauskas.

Antrajame etape atrinktus projektus vertino pagrindinė konkurso žiuri: „The Photographers’Gallery“ vyresnioji kuratorė Karen McQuaid (JK), fotografas, tyrinėtojas, vienas iš „Riverboom“ įkūrėjų Paolo Woodsas (Italija), Tarptautinio fotografijos centro Niujorke dekanas emeritas Fredas Ritchinas (JAV), fotografė, 2020 m. „Bird In Flight Prize“ laimėtoja Paola Jimenez Quispe (Peru), fotografas, Ukrainos alternatyvios fotografijos (UPHA) narys Valentinas Bo (Ukraina), fotografė, „Magnum“ narė Newsha Tavakolian (Iranas).

Išrinko dešimt geriausiųjų

„Daugelis projektų man atrodo labai įdomūs, – sakė žiuri narys F. Ritchinas. – Autoriai, atsižvelgdami į šiandienos aktualijas, pasirinko skirtingus metodus ir nagrinėjo temas, kurios dažnai lieka neišsakytos: trauma, išsiskyrimas, praradimas, ateitis, atstumas, kūnas, alternatyvios kosmologijos teorijos, politinės sistemos. Daugelis fotografijos mokyklų visame pasaulyje vis dar moko senų fotografijos technikų ir nenagrinėja naujų strategijų. Štai kodėl daugelis fotografų įstringa ties XX a. modeliais.“

Žiuri dviejuose vertinimo etapuose išrinko dešimt geriausių finalininkų, o tada išsiaiškino nugalėtoją.

„Bird In Flight Prize 2021“ kuratorė L. Goldshtein teigė, kad finalininkų darbai buvo įvairūs tiek temų, tiek medžiagos ir atlikimo technikos požiūriu: „Gavome 375 projektus. Geografija plati – JAV, Brazilija, Japonija, kitos šalys. Autoriai kelia visam pasauliui universalias temas, tokias kaip trauma, ekologija, moterų teisės. Be to, buvo daug smagių projektų. Tačiau dauguma kūrinių yra skirti asmeninėms patirtims. Jie man atrodo patys įdomiausi: menininkui, kalbančiam apie asmenybę, lengviau jausti empatiją.“

Paskelbė nugalėtoją ir prizininką

Gruodį finalininkų darbai buvo paskelbti „Bird In Flight“ svetainėje ir pristatyti Kijeve, didžiausiuose Europoje prekybos centro „Guliver“ LED ekranuose. Ten pat buvo paskelbtas ir konkurso nugalėtojas. Juo tapusio R. Heigsterio projektas „Corona Rhapsody – Is It Real Life (part 2)“ / „Koronos rapsodija – tai yra tikras gyvenimas (2 dalis)“ byloja apie pandemijos pasekmes. Fotomenininko projekto nuotraukos tuose pačiuose ekranuose buvo transliuojamos iki gruodžio 17-osios.

Konkurse taip pat buvo varžomasi specialioje publikos simpatijų nominacijoje. Nugalėtoją išrinko svetainės lankytojai – kiekvienas galėjo pažymėti jam labiausiai patikusį fotografijos projektą. Šiai nominacijai 15-os projektų sąrašas buvo sudarytas dviem etapais: pirmiausia projektus išrinko atrankos komisija, o po to – „Bird In Flight“ redaktoriai. Nugalėtoju tapo ukrainietis fotografas Bohdanas Gulyai su projektu „V“. Autorius gavo specialų 500 eurų prizą.

Pagrindinė paroda – Lietuvoje

„Bird In Flight Prize“ rengiamas kasmet nuo 2018 m. Konkurso svetainė: https://prize.birdinflight.com. Šiemet sausį šiuolaikinės fotografijos tinklas „PhMuseum“ kartu su „Bird In Flight“ atrankos komisija iš pateiktų darbų atrinktus projektus pristatys internetinėje parodoje „PhMuseum“ platformoje.

Pagrindinė šio konkurso 2021 m. finalininkų darbų paroda rengiama Lietuvos uostamiestyje Klaipėdoje – KKKC Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2). Parodą uostamiestyje pristato „Bird In Flight Prize“ partneris – Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius.

Paroda veiks iki vasario 13 d.