Gargždai gimtadienį švęs visą savaitę: laukia žvaigždžių koncertai, parodos ir įtraukiančios veiklos

Šventiniai renginiai prasidės jau birželio 1-ąją. Tądien skvere prie šachmatų vyks vaikų ir jaunimo renginys „Laisvė dūkti“, kurio metu bus atidengta mobili „Tobulo vaiko“ skulptūra, o vaikus linksmins animatoriai. Vakare Gargždų kultūros centre bus atidaryta vaikų dailės studijos paroda „Aborigenų vasara“.
Birželio 2 dieną žiūrovų lauks Gargždų miesto teatro premjera „Terapijos“, o birželio 3-iąją renginiai persikels į Gargždų jaunimo parką. Čia vyks įvairios jaunimo veiklos, kūrybinės iniciatyvos ir fotografijų konkurso „Gargždai – mano miestas“ apdovanojimai.
Birželio 4 dieną autobusų stotyje bus pristatyta FK „Banga“ komandos marškinėlių paroda, o vakare Jono Lankučio viešoji biblioteka kvies į koncertą–iškylą „Marių ritmu“, kuriame pasirodys atlikėjas „Baltasis Kiras“.
Birželio 5-ąją numatytas dar vienas svarbus akcentas – kraštiečių suoliuko, skirto Klaipėdos rajono diasporai, atidengimas bei lietuvybės kampelio atvėrimas. Tą pačią dieną Gargždų krašto muziejuje vyks parodos „Senosios grafikos perlai iš Žemaitijos dvarų paveldo“ atidarymas, o vakare miesto parkas taps didžiule koncertine erdve. Baronų Renių skvere skambės Enijaus Morikonės (Ennio Morricone) filmų muzika.
Didžiausia šventė laukia birželio 6 dieną. Nuo ryto Kvietinių gatvėje šurmuliuos šventinė mugė, vyks sporto turnyrai, miesto gimtadienio eisena „Iškyla prie marių“, įvairios edukacijos amfiteatre, veiklos vaikams ir jaunimui. Vakare scenoje pasirodys atlikėjai Rafailas Karpis, Deivis Norvilas, Martynas Kavaliauskas ir Donatas Montvydas. Šventę vainikuos fejerverkas.
Gimtadienio savaitę sekmadienį, birželio 7 d., užbaigs šv. mišios Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.
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