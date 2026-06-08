Gargždai atšventė 773-iąjį gimtadienį: nuo kultūros ir istorijos iki įspūdingų koncertų

„Gargždų gimtadienis kasmet primena, kokia gyva ir bendruomeniška yra mūsų miesto dvasia. Miestą kuria ne pastatai ar gatvės – jį kuria žmonės. Džiaugiuosi, kad šią šventinę savaitę matėme tiek daug bendrystės, šypsenų ir noro būti kartu. Tai didžiausia dovana mūsų miestui jo gimtadienio proga“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Gimtadienio savaitė prasidėjo vaikų ir jaunimo renginiu „Laisvė dūkti“, kurio metu buvo atidengta mobili „Tobulo vaiko“ skulptūra. O vakare Gargždų kultūros centre duris atvėrė vaikų dailės studijos paroda „Aborigenų vasara“.
Antrąją savaitės dieną žiūrovus pakvietė Gargždų miesto teatro premjera „Terapijos“, sulaukusi šilto publikos sutikimo.
Trečiadienį renginiai persikėlė į Gargždų jaunimo parką, kuriame netrūko kūrybinių veiklų, jaunimo iniciatyvų ir džiugių emocijų apdovanojant fotografijų konkurso „Gargždai – mano miestas“ laureatus.
Šventinę nuotaiką kūrė ir kiti renginiai. Ketvirtadienį autobusų stotyje pristatyta FK „Banga“ marškinėlių paroda, o Gargždų kultūros centre vyko J. Lankučio viešosios bibliotekos koncertas–iškyla „Marių ritmu“ su grupe „Baltasis Kiras“.
Penktadienį ypatingas dėmesys skirtas kraštiečiams – tiek gyvenantiems Lietuvoje, tiek užsienyje. Gargžduose atidengtas Kraštiečių suoliukas, skirtas Klaipėdos rajono diasporai, bei atvertas Lietuvybės kampelis. Gražūs prisiminimai apie Gargždus ir Klaipėdos rajoną skambėjo Gargždų kultūros centre, kur susirinko gausus būrys kraštiečių, kurie čia gyvena visą gyvenimą. Taip pat tie, kurie čia atvyko ir įleido šaknis bei tie, kurie išvyko, bet kartais sugrįžta aplankyti savo gimtinę.
Tą pačią dieną Gargždų krašto muziejuje pristatyta paroda „Senosios grafikos perlai iš Žemaitijos dvarų paveldo“, o miesto parkas prisipildė muzikos garsų pristatant naują Baronų Renių skverą. Skambėjusi Enijaus Morikonės filmų muzika sukūrė išskirtinę atmosferą ir leido pažvelgti į miesto istoriją nauju žvilgsniu.
Didžiausias šventinis šurmulys miestą apgaubė birželio 6-ąją. Nuo pat ryto Kvietinių gatvėje šurmuliavo mugė, vyko sporto turnyrai, edukacijos, veiklos vaikams ir jaunimui, skambėjo net ir tarptautiniai sveikinimai, nes Klaipėdos rajone šį savaitgalį svečiavosi bei Gargždų gimtadienio renginiuose dalyvavo ir delegacija iš Moldovos.
Vienu ryškiausių akcentų tapo miesto gimtadienio eisena „Iškyla prie marių“, subūrusi gyventojus, bendruomenes, įstaigas, organizacijas ir miesto svečius. Vakare pagrindinėje scenoje koncertavo Rafailas Karpis ir Deivis Norvilas, Martynas Kavaliauskas bei Donatas Montvydas, o dangų nušvietęs fejerverkas tapo įspūdinga šventės kulminacija.
Gimtadienio savaitė sekmadienį baigėsi šv. mišiomis Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje.
773-iasis Gargždų gimtadienis dar kartą priminė, kad miesto stiprybė slypi jo žmonėse – tuose, kurie kuria, puoselėja tradicijas, dalijasi savo talentais ir kiekvieną dieną prisideda prie gyvos bei augančios bendruomenės.
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