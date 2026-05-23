 Bus ribojamas eismas, uždaroma pervaža

Bus ribojamas eismas, uždaroma pervaža

2026-05-23 05:00
Indrė Kiseliovaitė

Klaipėdoje greitu metu vairuotojų laukia laikini eismo ribojimai dėl mieste vykdomų infrastruktūros atnaujinimo darbų. Liepojos gatvėje rekonstruojant Vasaros estradą bus tvarkomi lietaus nuotekų ir kiti inžineriniai tinklai. Taip pat darbai vyks pietinėje miesto dalyje esančioje Rimkų geležinkelio pervažoje, ji bus ilgą laiką uždaryta.

Diskusija: dėl to, kad birželį beveik mėnesiui bus uždaroma Rimkų pervaža, jau dabar tarp gyventojų kyla nepasitenkinimas.
Diskusija: dėl to, kad birželį beveik mėnesiui bus uždaroma Rimkų pervaža, jau dabar tarp gyventojų kyla nepasitenkinimas. / Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“ nuotr.

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Klaipėdos savivaldybė prašo gyventojų iš anksto planuoti keliones, būti atidiems ir vadovautis laikinais eismo organizavimo pakeitimais.

Laikini eismo ribojimai Liepojos gatvėje numatomi kitą savaitę, gegužės 25–29 dienomis.

„Rekonstruojant vasaros estradą atnaujinami ne tik pastatai ar takai, taip pat keičiami susidėvėję lietaus nuotekų bei kiti inžineriniai tinklai. Siekiant naujas komunikacijas prijungti prie miesto infrastruktūros, darbai bus vykdomi ir gatvės zonoje. Prašome vairuotojų būti atidiems, vadovautis laikinaisiais kelio ženklais, planuoti keliones iš anksto bei, esant galimybei, rinktis alternatyvius maršrutus. Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dėkojame gyventojams už supratingumą“, – nurodė Klaipėdos savivaldybė.

Taip pat skelbiama, kad dėl remonto darbų bus uždaryta ir Rimkų pervaža. Tai planuojama padaryti nuo birželio 8 dienos 7 val. iki birželio 29 dienos 7 val.

Šiame straipsnyje:
laikini eismo ribojimai
infrastruktūros atnaujinimo darbai
Rimkų geležinkelio pervaža
remonto darbai
Liepojos gatvė
Vasaros estrada

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