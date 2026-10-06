Nuolaidos – reikalingos

Džiaugiuosi, kad studentams kai kur būna taikomos nuolaidos. Man atrodo, kad tai labai geras dalykas, nes studentai tikrai ne visada gali sau leisti įvairių pramogų. Pavyzdžiui, kai kur Klaipėdoje ketvirtadieniais studentams taikomos nuolaidos žaidžiant biliardą, kai kuriose kavinėse taip pat galima gauti nuolaidų, jos taikomos ir filmų peržiūroms bei kitoms pramogoms. Manau, kad tokių pasiūlymų galėtų būti dar daugiau. Jauni žmonės nori pramogauti, susitikti, bet kai kainos didelės, kiekviena nuolaida tampa svarbi.
Skaitytoja
Daugiau judėkite
Reikia žmonėms daugiau judėti. Dabar atrodo, kad daugelis net vos kelių šimtų metrų nenueina pėsčiomis – sėda į automobilį ir važiuoja. Visur tik automobiliai ir automobiliai, o patys žmonės juda vis mažiau. Žinoma, yra įvairių aplinkybių, kai mašina būtina, bet jeigu oras geras ir atstumas nedidelis, kodėl nepasivaikščiojus, nevažiavus dviračiu? Džiaukitės galimybe pajudėti, pabūti lauke. Juk judėjimas naudingas ne tik kūnui, bet ir galvai.
Bronius
Algą gauna kiekvienas
Man visada keistai skamba pasakymas „atidavė save darbui“. O ką reiškia atidavė? Žmogus eina į darbą, dirba savo nustatytas valandas ir už tai gauna atlyginimą. Tai nėra darbas už dyką. Suprantu, kai žmogus labai daug metų atsidavęs profesijai, įdeda daug pastangų, rūpinasi savo darbu, bet tas išsireiškimas kartais skamba taip, tarsi žmogus būtų visą gyvenimą dirbęs nemokamai. Juk už savo darbą jis gauna pinigus, kaip ir visi kiti.
Diana
Kainos – absurdiškos
Esu tiesiog šokiruota taksi kainomis. Kartais reikia nuvažiuoti vos kelis kilometrus mieste, išsikvieti automobilį, o pamatai kainą ir pagalvoji – negi tai tikrai tiek kainuoja? Suprantu, kad yra degalų, vairuotojo darbo, automobilio išlaikymo išlaidos, bet kai už trumpą kelionę reikia sumokėti nemažai, atrodo absurdiška. Kita vertus, jeigu žmogui tikrai reikia tokios pagalbos, nėra kur dėtis – susimoki ir važiuoji. Bet kainos jau tikrai tokios, kad prieš kviesdamas taksi ne vienas gerai pagalvoja.
Klaipėdietis
Jaunuoliai irgi „užkimba“
Keista, kad nuo sukčių nukenčia ir jauni žmonės. Apie įvairias apgaules dabar tiek daug kalbama, nuolat įspėjama nespausti įtartinų nuorodų telefone, neatskleisti banko duomenų, todėl kai pamatau naujieną apie jauną žmogų, kuris vis tiek užkibo, nustembu. Kai nuo sukčių nukenčia vyresnis žmogus, dar galiu suprasti – ne visi senjorai gerai išmano technologijas, gali pasimesti gavę įtikinamai parašytą žinutę. Bet jauni žmonės su technologijomis auga nuo mažens. Atrodo, turėtų būti atsargesni. Matyt, sukčiai moka prisitaikyti ir randa būdų apgauti įvairaus amžiaus žmones.
Senjorė Ligita
Prisiriškite šunis!
Kiek galima tuos šunis vedžioti palaidus? Man tai visiškai nesuprantama. Parkuose laksto šunys be pavadėlio, o šeimininkai ramiai vaikšto iš paskos. Gal tas šuo ir geras, gal jis nieko nedarys, bet juk niekas nežino, kaip sureaguos kitas žmogus ar vaikas. Vaikas gali išsigąsti, pradėti bėgti, šuo gali išbėgti į gatvę, palįsti po automobilio ratais. Juk už savo gyvūną atsakingas šeimininkas. Man atrodo, kad viešoje vietoje reikėtų pagalvoti ne tik apie savo šunį, o ir apie aplinkinius žmones.
Mindaugas
Už ką turime mokėti?
Pamačiau naujieną, kad „Švyturio“ arenoje už striukės palikimą rūbinėje bus prašoma mokėti du eurus, ir pagalvojau – jau visur mokestis. Taip, rūbinę reikia prižiūrėti, dirba žmonės, yra išlaidų, bet vis tiek keista, kai už tokį paprastą dalyką reikia papildomai mokėti. Ypač žiemą žmogus juk neturės pasirinkimo – vilkėdamas paltu ar stora striuke koncerte nesėdėsi. Vadinasi, ateini į renginį ir dar turi numatyti papildomų pinigų už tai, kad saugiai paliktum viršutinį drabužį. Galima sakyti, kad du eurai nėra labai didelė suma, bet kai tokių lankytojų šimtai, susidaro nemaži pinigai. Man atrodo, kad už bilietą į renginį jau ir taip sumoki pakankamai, todėl papildomi mokesčiai už būtiniausius dalykus tikrai ne visiems atrodo suprantami.
Gintarė
Naujausi komentarai