Ir dar apie ledą

Klaipėdiečiai vis skundžiasi, kad kiemuose – slidu, kad vis dar labai daug sniego. Aš stebiuosi žmonių elgesiu. Pas mus Smiltelės gatvėje ilgokai buvo nenuvalyta kiemo automobilių aikštelė. Gavome pranešimus, kad sutartą dieną atvažiuos technika, prašyta patraukti mašinas. Toks pat pranešimas buvo paskelbtas ir mūsų bendrijos „Facebook“ paskyroje. Bet tą rytą, kai atvažiavo traktoriukas, kieme mašinų nesumažėjo. Tokiu atveju kyla klausimas, ar turime teisę piktintis, kad į kiemą įvažiuoti sunku, jei savo automobilių neišvairuojame. Liežuviu plakti ar piktas žinutes rašyti lengviau.
Asta
Nenori padėti klientams
Aną dieną su drauge nusprendėme susitikti vienoje picerijoje. Padavėja paklausė, ar esame užsisakę patiekalus, esą tai reikėjo padaryti iš anksto arba nuskenavus QR kodą. Aš ten esu buvusi anksčiau ir žinojau, kad tikro meniu negausime. Telefone galima pamatyti tik picos pavadinimą, bet ne kokie produktai naudojami ją kepant. Todėl paprašiau planšetės, kurioje galima perskaityti visą meniu su detaliais patiekalų aprašymais. Mergina nenoromis padavė planšetę, iš jos veido išraiškos buvo akivaizdu, kad tokie klientai, kaip mes, jai nepatinka. Tikrai ne tik vyresni žmonės prašo popierinio meniu. Prie gretimo stalelio sėdėjo jaunų žmonių pora, jie lygiai taip pat norėjo pavartyti meniu, o ne apkrauti savo telefoną dar viena programėle. Jei padavėjai nenori vargintis gyvai bendraudami su klientais, už ką jiems turėtume palikti arbatpinigių?
Irena
Sukčiai – vis gudresni
Apie sukčius skaitome ir girdime kasdien. Pastaruoju metu policijos atstovai vis ragina nekalbėti telefonu su asmenimis, kurie prisistato esantys telekomunikacijų bendrovių atstovai, o kalba rusiškai. Tai va, sukčiai šią informaciją irgi išgirdo. Man paskambinusi mergina pareiškė, kad yra „Bitės“ darbuotoja, kad mano telefono numeris užblokuotas, o toliau su manimi kalbės rusiškai bendraujantis operatorius. Pasiunčiau ją ten, kur tas šmaikštus ukrainietis rusų laivą, ir supratau, kaip ant apgavikų kabliuko užkimba ir lietuviai, dar mokantys rusiškai.
Jolanta
Pamiršo išjungti šviesą?
Pastebėjau, kad senamiestyje važiuojant Tiltų gatve ant važiuojamosios dalies šviečia ženklai, įspėjantys apie dviratininkų kelią. Nelabai suprantu, kodėl jie apskritai įjungti? Pirma, dabar yra žiema ir žmonės dviračiais beveik nevažinėja. Antra, dviratininkams skirtas plotas net nenuvalytas. Taip išeina, kad tie ženklai šviečia šiaip sau ir dar eikvoja elektrą.
Dainius
Kitataučiams – nė motais?
Kitataučiai, vežantys maistą klaipėdiečiams į namus, dažnai būna itin nemandagūs. Gal jie įprato savo šalyse važinėti kaip akis išdegę, bet čia Klaipėda – ramus miestas. Atrodo, kad jiems negalioja jokios taisyklės. Lekia savo transporto priemonėmis per pėsčiųjų takus ir net nesižvalgo. Vieną tokį mačiau Herkaus Manto gatvėje, jis vos spėjo sulėtinti greitį prie autobusų stotelės. Jeigu būtų nesulėtinęs, bent vieną iš dešimties žmonių būtų užkliudęs. Neabejoju, būtų nuvažiavęs ir neatsigręžęs. Man įdomu, ar užsieniečiai apskritai laiko kokius nors vairavimo egzaminus mūsų šalyje, kad susipažintų su taisyklėmis?
Gintarė
Vaizdą gadina svetimybės
Mieste vis daugėja reklamų su įvairiais pusiau angliškais, pusiau lietuviškais žodžiais. Pavyzdžiui, žodis „dylas“ anglų kalboje „deal“, lietuviškai reiškia „susitarimas“, „sandoris“. Tai kodėl reklamoje rašoma „dylas“? Mes turime puikių lietuviškų žodžių, bet vis tiek neišsiverčiame be anglų kalbos. Jei taip ir toliau, mūsų kalbos tiesiog neliks.
Ieva
Apėmė svetima gėda
Ano trečiadienio vakarą vienas neblaivus lietuvis prisikabino prie merginos, kuri ant galvos dėvėjo skarą. Manau, mergina buvo musulmonė. Ji kalbėjo telefonu angliškai, kai netikėtai pro šalį ėjęs neblaivus lietuvis pradėjo ant jos kažką rėkti apie Alachą. Mergina praėjo pro jį akmeniniu veidu. Pajutau svetimą gėdą. Pas mus atvyksta ir gyvenimą bando susikurti daugybė studentų iš įvairių pasaulio šalių. Tokie kaip mano matytas vyras tampa šlykščiais pavyzdžiais, dėl kurių lietuviai atrodo kaip baisiai atsilikusios šalies gyventojai.
Arnoldas
