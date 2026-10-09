Spalio 9-oji Klaipėdoje

Performansas. Šiandien 20 val. renginių erdvėje „Herkus Kantas“ (Naujoji Uosto g. 3) vyks svečio iš Didžiosios Britanijos Jasmine Gardosi skaitymo performansas „Šok pagal muziką, kurios nekenti“.
Turgus. Šeštadienį nuo 9 iki 15 val. Klaipėdos „Švyturio“ arenos (Dubysos g. 10) automobilių stovėjimo aikštelėje vyks Miesto bagažinių turgus. Organizatoriai kviečia parduoti, pirkti ar dovanoti dar naudoti tinkamus daiktus.
Renginiai. Šeštadienį „Hofo“ erdvėje (Danės g. 8) tęsis Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos organizuojamo festivalio „Inkultūracija“ renginiai. Jie 10 val. startuos su Klaipėdos knygų muge. Lankytojai joje galės susitikti su leidėjais ir rašytojais, susipažinti su naujausia literatūra, komiksais ir manga, įsigyti vinilų, suvenyrų bei bilietų į spektaklius. Nuo 11 iki 13 val. čia vyks Klaipėdos rašytojų knygų pristatymai.
Pristatymai. Šeštadienį 13 val. „Hofe“ vyks pokalbis apie Thomo Manno romanus „Pirmasis ir paskutinis“. 14 val. čia vyks almanacho „Baltija“ pristatymas, 15 val. – Aldonos Ruseckaitės knygos „Naktiniai pokalbiai“ pristatymas, 16 val. – almanacho „Klaipėda–Liepoja–Proza“ pristatymas, o 17 val. – Tito Krutulio monografijos pristatymas.
Paroda I. Šeštadienį 18 val. „AJE Skatepark“ (Gluosnių skg. 2A–2K) bus atidaryta Stanislovo Piliučio retrospektyvinė paroda.
Paroda II. Šeštadienį 18 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) bus atidaroma menininkų Andriaus Arutiuniano ir Saodat Ismailovos paroda „Rekursija“, ji veiks iki gruodžio 31 d.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė trys mergaitės ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami septyni mirusieji, tarp jų – Romanas Pilibaitis. Joniškės kapinėse bus laidojama Jevdokija Zaiceva. Nuoširdi užuojauta šių velionių artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
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