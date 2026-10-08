Spalio 8-oji Klaipėdoje

Susitikimas. Šiandien 17 val. I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) viešės žinoma dizainerė, menininkė, rašytoja Julija Janus, kuri pristatys savo naują knygą „Nematoma ranka“.
Diskusija. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks diskusija apie žodžio ateitį ir atsakomybę „Įkaitai ar žodžio šeimininkai?“. Dalyviai: žurnalistas Karolis Vyšniauskas, literatūrologas dr. Saulius Vasiliauskas. Ši diskusija – I. Simonaitytės bibliotekos organizuojamo festivalio „Inkultūracija“ renginys.
Pokalbis. Rytoj 17 val. I. Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8), minint Pasaulinę psichikos sveikatos dieną, Respublikinio priklausomybės centro atstovai kviečia visus, kuriems aktuali priklausomybių tema, į susitikimą, kuriame bus paliesti jautrūs ir svarbūs klausimai.
Popietė. Šeštadienį 12 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks skaitymo popietė vaikams „Poilsio valandėlė telefonui“. Jos tikslas – išbūti valandą be telefono ir pasinerti į knygų skaitymą.
Naujagimiai. Per dvi pastarąsias statistines paras Klaipėdoje pagimdė 11 moterų, joms gimė šešios mergaitės ir penki berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
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