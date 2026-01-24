Sausio 24-oji Klaipėdoje

Dirbtuvės. Sausio 26 d. 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) pirmame aukšte vyks suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti!“. Dalyviai išmėgins įvairias dailės technikas. Tai puiki proga pasinerti į kūrybą, atrasti naujų įkvėpimų ir pasidalyti patirtimi su bendraminčiais. Užsiėmimus ves bibliotekos edukatorė Vaiva Kulišauskienė.
Mokymai. Sausio 27, 29 ir 30 d. 11–14 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks atminties lavinimo mokymai suaugusiesiems „Sveikatos ir atminties piliulė“. Mokymai nemokami, trukmė – 9 val. Užsiėmimai skirti tiems, kurie nori lavinti atmintį, dėmesio koncentraciją ir siekia nuolat tobulėti. Sužinosite, kaip veikia atmintis ir kaip galite padėti sau. Mokymų metu išbandysite atminties lavinimo technikas. Registruotis tel. (0 46) 346 301 arba bibliotekoje.
Susitikimas. Sausio 27 d. 16.30 val. I. Kanto bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks susitikimas su rašytoju Audriumi Valicku ir jo knygos „Forma“ pristatymas. Ši jo knyga – tai detektyvas apie iš dangaus netikėtai nusileidusį neatpažintą skrendantį objektą.
Vakaras. Sausio 27 d. 17.30 val. Pempininkų padalinyje vyks istorinis edukacinis vakaras, žaidžiant stalo žaidimą „Klaipėdos žvaigždėrakčiai: prūsiškasis laikotarpis“. Renginio metu žaidimo idėjos bendraautorė I. Norkūnienė supažindins su žaidimo taisyklėmis. Tai bus tarsi istorinė nuotykių kelionė po prūsiškąją Klaipėdą. Žaidimas skirtas paminėti Prūsijos hercogystės įkūrimo 500 metų jubiliejų. Vietų skaičius ribotas, būtina registracija tel. (0 46) 346 301.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė devynios moterys, joms gimė keturios mergaitės ir penki berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse amžinojo poilsio atguls šeši velioniai. Sekmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojami du mirusieji, Joniškės kapinėse – vienas. Jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai