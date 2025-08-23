Rugpjūčio 23-oji Klaipėdoje

Atlaidai. Šiandien Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje bus švenčiami Marijos Taikos Karalienės atlaidai. Šeštadienį po 18 val. mišių vyks tradicinis renginys „Šviesa naktyje“. Norintieji galės dalyvauti užtarimo maldoje – už jus, jūsų artimuosius melsis kiti tikintieji. Sekmadienį po 10 val. mišių visi parapijiečiai bus kviečiami pasivaišinti arbata ir pasišnekučiuoti.
Renginys. Rugpjūčio 24 d., sekmadienį, 13 val., Teatro aikštėje vyks renginys, kurio metu susipažinsite su keliautoju Aurimu Mockumi ir jo valtimi „Kuršis“.
Paroda. Rugpjūčio 25 d., pirmadienį, 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) bus atidaroma Rasos Taurinskaitės akvarelės paroda „GYVA kūno istorija“. Paroda eksponuojama iki rugsėjo 11 d.
Popietė. Rugpjūčio 26 d., antradienį, 16 val., I. Kanto bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks kūrybiška popietė su lektore Tatjana Indriuliene „Sielos potėpiai – tapyba ant šilko“. Būtina išankstinė registracija tel. +370 46 326 465.
Pristatymas. Rugpjūčio 26 d., antradienį, 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks rašytojo Dariaus Musteikio knygos „Magdalenos laikrodis“ pristatymas.
Dirbtuvės. Kiekvieną antradienį nuo 18 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, Gerlacho palėpėje, o esant palankioms oro sąlygoms, Saulės laikrodžio kiemelyje vyks kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti!“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji, Joniškės kapinėse – viena mirusioji. Sekmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji. Velionių pavardės neskelbiamos.
