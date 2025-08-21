Rugpjūčio 21-oji Klaipėdoje

Užsiėmimas. Šiandien 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje vyks kūrybinis ketvirtadienis šeimoms „Trolių Mumių slėnyje“. Registracija vykdoma tel. +370 46 341 726 arba e. paštu [email protected].
Paskaita. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos padaliniuose bus transliuojama paskaita apie papildomas paslaugas, kelionių kryptis ir dažniausiai pasitaikančius klausimus. Paskaitos metu dalyviai sužinos apie bilieto keitimo, atšaukimo procesus ir grąžinimo sąlygas. Bus aptarta, kur rasti informaciją apie šiuos procesus, taip pat grąžinimo tvarką.
Šimtmetis. Rytoj, penktadienį, 16 val. Klaipėdos dramos teatro antro aukšto fojė vyks renginys legendiniam teatro aktoriui Vytautui Kancleriui atminti, kuriam šiemet būtų sukakę 100 metų. Prisiminimais apie artistą dalinsis buvę kolegos, bendražygiai, kuriuos kalbins Klaipėdos dramos teatro aktorius Rimantas Pelakauskas.
Koncertas. Rugpjūčio 23 d., šeštadienį, 12 val. Klaipėdos skulptūrų parko centrinėje aikštelėje vyks renginys „O, gražus dangau“. Skambės žymiausio Baroko epochos poeto Simono Dacho sukurtos giesmės. Kūrinius lietuvių ir vokiečių kalbomis atliks Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“.
Šventė. Rugpjūčio 23 d. nuo 15 val. Sąjūdžio parke vyks Baltijos kelio minėjimo ir ANBO šimtmečio jubiliejaus šventė. Vaikai galės pasigaminti apyrankes, Baltijos kelio vėliavas, dalyvauti sportinėse rungtyse. Susirinkusiųjų laukia imitacinė gelbėjimo operacija, parašiutininkų šou, koncertai.
Minėjimas. Rugpjūčio 24 d., sekmadienį, Klaipėdos Tautinių kultūrų centre (K. Donelaičio 6B) bus minima Ukrainos nepriklausomybės diena. Klaipėdos ukrainiečių švietimo ir kultūros centras „Rodyna“ kvies į šventinį koncertą, skirtą šiai dienai paminėti.
Reidas. Rugpjūčio 25–27 d. pareigūnai tikrins transporto priemonių, taip pat dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumą bei galimą apsvaigimą nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai