Rugpjūčio 20-oji Klaipėdoje

Susitikimas. Šiandien 11 val. Danės skvere prie kavinės „Ateik ateik upė“ (Danės g. 27) vyks organizacijos „Keliaujančios mamos“ vasaros susitikimai po atviru dangumi. Organizacijos įkūrėja Vilma Vainorė pasidalins žiniomis, kaip pasiruošti pirmosioms kelionėms su vaikais, atsakys į klausimus ir pademonstruos kelionių palengvinimo sprendimus.
Edukacija. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos Miško padalinyje (Kretingos g. 61) vyks praktinė edukacija „Gera atmintis visko pagrindas“ su neuroedukatore Ona Bajoriniene. Kodėl prastėja atmintis, kaip ją išlaikyti iki gilios senatvės? Tai puiki proga ne tik sužinoti, bet ir iš karto išbandyti tai, kas iš tiesų veikia. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. +370 46 314 726.
Filmas. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks filmo „Tolimi būgnai“ (rež. Raoul Walsh) pristatymas ir peržiūra. 1951 m. vesterne greta žvaigždės Gary’io Cooperio vaidina garsi to meto Holivudo aktorė Mari Aldon (Klaipėdos krašte gimusi lietuvaitė Aldona Pauliutė).
Koncertas I. Šiandien 18 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks paskutinis šių metų renginių ciklo „Pėdink į Girulius“ koncertas. Jį surengs grupė „Laikini amžinybės fragmentai“. Grupė pristatys originalią programą, kurioje skambės jų pačių bei įvairių Lietuvos poetų tekstai. Muzikos stiliai – nuo klasikinės dainuojamosios poezijos, baladžių iki bliugraso ir fanko.
Koncertas II. Šiandien 19 val. kavinėje „Ateik ateik jūra“ (Vėtros g. 8) vyks gyvo garso koncertas su Edita ir Vaidotu.
Reidas. Rugpjūčio 25–27 d. pareigūnai tikrins transporto priemonių, taip pat dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumą bei galimą apsvaigimą nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė aštuonios moterys, joms gimė penkios mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami septyni mirusieji, tarp jų – Rimutė Pankauskienė. Nuoširdžiai užjaučiame šios velionės artimuosius. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
