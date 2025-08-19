Rugpjūčio 19-oji Klaipėdoje

Žaidynės. Šiandien 11 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks senoviniai sportiniai etnožaidimai. Tai daug improvizacinės laisvės turintis folkloro žanras, skatinantis vaikus ieškoti kūrybinių išeičių, inicijuojantis problemų sprendimo paieškas, plečiantis suvokimą apie tradicinę kultūrą.
Renginys. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks kulinarinė edukacija ir knygos „Saulėta virtuvė“ pristatymas. Renginys iš ciklo „Kartu – skanu“. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. +370 46 314 727.
Dirbtuvės. Šiandien 18 val. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, Gerlacho palėpėje, o esant palankioms oro sąlygoms, Saulės laikrodžio kiemelyje, startuos kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti!“. Dirbtuves ves bibliotekos edukatorė Vaiva Kulišauskienė. Taikomas mokestis už priemones – 5 eurai, o negalią turintiems žmonėms – 2,50 euro.
Filmas. Rytoj, rugpjūčio 20 d., 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks filmo „Tolimi būgnai“ (rež. Raoul Walsh) pristatymas ir peržiūra. 1951 m. vesterne greta žvaigždės Gary’io Cooperio vaidina garsi to meto Holivudo aktorė Mari Aldon (Klaipėdos krašte gimusi lietuvaitė Aldona Pauliutė).
Koncertas. Rytoj 18 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks paskutinis šių metų renginių ciklo „Pėdink į Girulius“ koncertas. Jį surengs grupė „Laikini amžinybės fragmentai“.
Reidas. Rugpjūčio 25–27 d. pareigūnai tikrins transporto priemonių, taip pat dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumą bei galimą apsvaigimą nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien nei Lėbartų, nei Joniškės kapinėse laidotuvių nenumatyta.
Naujausi komentarai