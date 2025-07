Liepos 25-oji Klaipėdoje

Paskaita. Šiandien 18 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje vyks paskaita „Noriu šuns: kaip išsirinkti tinkamiausią?“. Paskaitoje sužinosite, kaip atsakingai pasirinkti šuniuką, kuris atitiktų jūsų gyvenimo būdą, poreikius ir lūkesčius.

Paroda I. Šiandien 17.30 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) ir 18.30 val. Baroti galerijoje (Didžioji Vandens g. 2, Aukštoji g. 1) bus atverta tapytojo Jono Švažo (1925–1976) paroda „Nuo eskizo iki paveikslo“, skirta dailininko šimtosioms gimimo metinėms. Dviejose erdvėse, nes tokiu būdu parodos rengėjai siekia parodyti ne tik reprezentatyviąją, meno mylėtojams geriau pažįstamą J. Švažo kūrybos pusę, bet ir pristatyti kameriškesnius, su jo asmeniniu gyvenimu susijusius meninės veiklos pėdsakus. Šiandien 18.30 val. Baroti galerijoje vyks dar viena premjera: Gaetano Giuffre rapsodijos „The Sunny Carpet – Rhapsody of Vilnius for two pianos“ (1975), inspiruotos „Erdvinio gobeleno“ ir dedikuotos Marijai Švažienei, pristatymo premjera.

Paroda II. Iki liepos 30 d. meno galerijoje „Jusionis“, esančiame mados ir verslo centre „Herkaus galerija“ (Herkaus Manto g. 22), eksponuojama Mariaus Morkūno personalinė tapybos paroda „Grožis, kuriame gimiau“.

Paroda III. Visą liepos mėnesį I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) eksponuojama menininko Jono Sabaičio kūrybinių darbų paroda „Dekoratyviniai batai“.

Muziejai. Šį sekmadienį, kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, muziejų lankymas Klaipėdoje – nemokamas. Nemokamai bus galima apsilankyti Lietuvos jūrų muziejuje, Laikrodžių muziejuje, laive-muziejuje „Sūduvis“.

Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir penki berniukai.

Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojama dešimt mirusiųjų, tarp jų – Mindaugas Šiaudkulis. Nuoširdžiai užjaučiame šio velionio artimuosius. Joniškės kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.