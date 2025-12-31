Gruodžio 31-oji Klaipėdoje

Paroda I. Baroti galerijoje (Didžioji Vandens g. 2) eksponuojama Sauliaus Bertulio kūrybos darbų paroda „Persipynimai“.
Paroda II. Iki gruodžio 31 d. Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) veikia Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ Senyvo amžiaus asmenų padalinio darbų paroda „Tradicijas kuriančios rankos“.
Atidarymas. Sausio 2 d., penktadienį, 15 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks Irenos Orintienės riešinių parodos „Raštai, kurie šildo“ atidarymas. Paroda bus eksponuojama iki kovo 14 d.
Vakaras. Sausio 6 d. 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks Tradicinių giedojimų vakaras „Trūbomis trūbykime, giesmeles giedokime“. Trijų Karalių švente baigsis džiugus Kalėdų šventimas. Vakare skambės melodingos ir skambios Kalėdų giesmės, kurias kvies kartu giedoti Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos liaudiškojo giedojimo ansamblis (vad. V. Budreckis). Liaudiškas dainas ves ir jų prasmę pristatys doc. Rūta Vildžiūnienė kartu su Tradicinių dainų klubu. Renginio vedėjas – kun. prof. dr. Saulius Stumbra.
Paskaita. Sausio 7 d. 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks dar viena paskaita iš ciklo „Vakarai su senąja Klaipėda“. Dr. Dainius Elertas kalbės tema „Durbės mūšio dalyvio žemiškieji ir dangiškieji giminės“. Tyrimo gija ves nuo 1260 m. liepos 13-osios Kurše vykusio Durbės mūšio lauko į XIII–XV a. Švediją. Parodys, kaip keliose Švedijos giminėse persipynė skirtingi šventumo keliai ir žemiškos aistros, koks ryšys sieja mūsų istoriją su Europos globėja šv. Brigita Švede. Paskaitos įrašas vėliau bus skelbiamas svetainėje „Klaipėda gyvai“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė trys mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojama 11 mirusiųjų, tarp jų – Petras Imbrazas. Nuoširdžiai užjaučiame šio velionio artimuosius. Joniškės kapinėse vyks dvejos laidotuvės. Mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
