Gruodžio 30-oji Klaipėdoje

Pristatymas. Šiandien 17 val. I. Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks Ernsto Vicherto knygos „Lietuviški pasakojimai“ pristatymas. Dalyvaus knygos leidybos iniciatorius Endas Deinoravičius, vertėja iš vokiečių kalbos ir įžanginio straipsnio bei komentarų autorė Ieva Perednienė, redaktorės Agnė Ivanavičiūtė ir Eglė Zalatoriūtė, dailininkė Urtė Kraniauskaitė.
Susitikimas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks atviras knygų klubas „Paraštėse“. Laukiami visi, mėgstantys skaityti knygas ir dalintis mintimis apie jas. Šio susitikimo metu bus aptariama Akvilės Kavaliauskaitės knyga „Jausmai“.
Paroda I. Baroti galerijoje (Didžioji Vandens g. 2) eksponuojama Sauliaus Bertulio kūrybos darbų paroda „Persipynimai“.
Paroda II. Iki gruodžio 31 d. Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) veikia Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ Senyvo amžiaus asmenų padalinio darbų paroda „Tradicijas kuriančios rankos“.
Atidarymas. Sausio 2 d., penktadienį, 15 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks Irenos Orintienės riešinių parodos „Raštai, kurie šildo“ atidarymas. Paroda bus eksponuojama iki kovo 14 d.
Vakaras. Sausio 6 d. 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks Tradicinių giedojimų vakaras „Trūbomis trūbykime, giesmeles giedokime“. Trijų Karalių švente baigsis džiugus Kalėdų šventimas. Vakare skambės melodingos ir skambios Kalėdų giesmės, kurias kvies kartu giedoti Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos liaudiškojo giedojimo ansamblis (vad. V. Budreckis). Liaudiškas dainas ves ir jų prasmę pristatys doc. Rūta Vildžiūnienė kartu su Tradicinių dainų klubu. Renginio vedėjas – kun. prof. dr. Saulius Stumbra.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė dvi moterys, joms gimė mergaitė ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji, tarp jų – Ramil Almuchamedovas. Nuoširdžiai užjaučiame šio velionio artimuosius. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
