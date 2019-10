Tarptautinėje konferencijoje – kaip suvaldyti per maistą plintančių ligų protrūkius

Spalio 3 d. Vilniuje vyks maisto saugai ir per maistą plintančių ligų protrūkių valdymui skirta tarptautinė konferencija, kurią organizuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) kartu su Europos maisto saugos tarnyba (EFSA).

Kaip teigia VMVT direktorius Darius Remeika, nors Lietuvoje maisto sauga ir kokybė išlieka vienu aukščiausių prioritetų, o per maistą plintančių ligų protrūkių situacija gera, tačiau mokslo pažanga ir naujausi laboratorinių tyrimų metodai, diegiami Europos Sąjungoje (ES) ir Pasaulyje, skatina ir Lietuvos specialistus ieškoti naujų ir pažangių sprendimų.

„Vartotojų pasitikėjimą lietuviško maisto sauga ir kokybe labai svarbu ne tik išlaikyti, bet ir nuosekliai didinti. Tai neatsiejama ir nuo visuotinio suvokimo, kad gyvūnų ir žmonių sveikata yra bendra – kuo sveikesni gyvūnai, kokybiškesni pašarai, tuo sveikesni ir žmonės. Tai ypač aktualu kalbant apie per maistą plintančias ligas, kurių sukėlėjai dažnai vienodai pavojingi tiek žmonės, tiek gyvūnams. Kad mūsų vartojamas maistas atitiktų svarbiausius saugos ir kokybės kriterijus ir būtų užtikrintos visos tam būtinos sąlygos – bendras ūkininkų, perdirbėjų, gamintojų ir kontroliuojančių specialistų rūpestis. Inicijuodami tokio pobūdžio konferencijas, skatiname mokslo ir verslo atstovus dalintis patirtimis, kurti inovatyvią aplinką ir išvengti per maistą plintančių ligų, o kilus protrūkiams – juos sėkmingai ir greitai suvaldyti“, – sako VMVT direktorius Darius Remeika.

Konferencijoje Europos Komisijos atstovas Martial Plantady pristatys ES krizių valdymo ir pasirengimo maisto ir pašarų saugos srityje mechanizmus. ESFA Biologinių pavojų ir teršalų skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Valentina Rizzi pristatys ligų protrūkių vertinimą ES lygiu keliose valstybėse narėse bei išmoktas pamokas. Danijos technikos universiteto Nacionalinio maisto instituto atstovas prof. dr. Rene S. Hendriksen apžvelgs naujus iššūkius ligos sukėlėjų diagnostikoje.

Renginyje bus pristatyta Latvijos patirtis, atliekant per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimus. Be to, bus aptarti maisto saugos laboratorinių tyrimų metodai, taikomi Lietuvos Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute. Konferencijos dalyviai išklausys pranešimus ir apie tarpsektorinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą bei verslo gerosios praktikos patirtis, siekiant išvengti užkrečiamųjų ligų.

Konferencija skirta šioje srityje dirbantiems specialistams, siekiantiems tolesnės pažangos ir gerų rezultatų, norintiems susipažinti su galimais bei praktikoje taikomais sprendimais išvengiant per maistą plintančių ligų.

Tarptautinė konferencija „Maisto sauga – svarbiausia. Per maistą plintančių ligų protrūkių valdymas“ šį ketvirtadienį vyks viešbutyje „Holiday Inn Vilnius“, Šeimyniškių g. 1. Tai vienas iš kasmetinių VMVT ir EFSA organizuojamų renginių, skirtų maisto kokybei ir saugai.