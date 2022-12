Po sankcijų Rusijai, vis daugiau prekių Lietuvą pasiekia laivais 

Lietuvos Respublikos pasienyje su ne ES šalimis veikia 12 veterinarinių pasienio postų. Per metus vidutiniškai šiuose postuose patikrinama beveik 260 tūkstančių per mūsų šalį vežamų maisto ir pašarų, gyvų gyvūnų siuntų. Šiuo metu pasienio veterinarijos postuose Lietuvoje dirba per 150 veterinarijos gydytojų. Pasienio veterinarijos postuose vykdomos oficialios kontrolės procedūros ir atliekama siuntų dokumentų, tapatumo patikra, įskaitant mėginių laboratoriniams tyrimams atrinkimas atsižvelgiant į riziką ir kilus įtarimui. Nuo 2022 metų sausio mėnesio iki gruodžio jau yra atlikta daugiau kaip 215 tūkstančių veterinarijos kontrolės procedūrų, importo ir tranzito patikrų, paimta 488 mėginių.