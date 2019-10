Lietuvos IT įmonės - vienoje iš pagrindinių IT parodų Izraelyje – DLD Tel Aviv 2019

Šio projekto dėka septynios IT ir skaitmeninės rinkodaros įmonės dalyvavo vienoje iš pagrindinių IT parodų Izraelyje – DLD Tel Aviv 2019.

Dalyvaudamos parodoje įmonės Aciety, Devus, digitouch!, Kirotech, Omica, Toughlex ir We Are Marketing siekė pritraukti naujų užsienio klientų, įsilieti į tarptautinius tinklus ir atrasti į užklausų generavimą orientuotas partnerystes. Be abejo, tikėtasi rasti ir naujų pardavimų kanalų. Izraelis yra viena iš prioritetinių rinkų Lietuvos IT sektoriui. „Kad Izraelyje puikūs IT specialistai ir yra daug įdomių bei inovatyvių startuolių, girdėjome jau seniai. Iš partnerių išgirdę gerus atsiliepimus apie ankstesnes DLD konferencijas, kad ten susirenka daug įdomių žmonių, gausu naujų idėjų bei galimybių megzti ilgalaikes, verslui naudingas, pažintis ir sužinoję apie galimybę dalyvauti 2019 metų DLD renginyje Tel Avive, turėdami tiek puikių atsiliepimų apie šalį ir konferenciją bei žinodami, jog tai mums dar nepažinta kultūra, nusprendėme pabandyti“, – sako vienas iš Toughlex bendrasavininkų ir įkūrėjų Žygimantas Butkus.

Parodoje siekta pagilinti vykstančių įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros žinias bei įgyti tam reikalingų kompetencijų. Įmonės domėjosi naujausiais IT produktais, technologijomis, jų panaudojimo metodais ir pritaikymo galimybėmis. Paklaustas kodėl įmonės vyko į šią parodą, įmonėje Aciety už verslo plėtrą atsakingas Tomas Pagirys sakė: „Dabartinės IT rinkos tendencijos, kuomet IT paslaugas vis dažniau keičia IT produktai, kartu su augančiu pragyvenimo lygiu verčia Lietuvos bendroves grįsti savo konkurencingumą orientacija į aukštą pridėtinę vertę klientams. Būtent to įmonės siekė Tel Avive.“

Šis dalyvavimas parodoje skatina įmonių bendradarbiavimą. Tai puikiai atitinka Toughlex požiūrį – kiekvieną kartą dėti visas pastangas, kad galėtų pasiūlyti daugiausiai vertės klientui atnešantį sprendimą, o tai atveda ne prie aklo klientų įtikinėjimo, jog tik dirbdami su Toughlex jie pasieks aukščiausių rezultatų, bet atsižvelgiant į kiekvieno kliento siekius, siūlyti bendradarbiavimą su partneriais ar naudoti įrankius, kurie jau yra rinkoje.