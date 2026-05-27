 „Kauno dienos” studijoje – Šarūnas Jasiukevičius: Lietuvą gali apkaltinti Rusijos užpuolimu

„Kauno dienos” studijoje – Šarūnas Jasiukevičius: Lietuvą gali apkaltinti Rusijos užpuolimu

2026-05-27 09:07 kauno.diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi Šarūnas Jasiukevičius, žinomas Praeities žvalgo pseudonimu.

<span>„Kauno dienos” studijoje – Šarūnas Jasiukevičius: Lietuvą gali apkaltinti Rusijos užpuolimu</span>
„Kauno dienos” studijoje – Šarūnas Jasiukevičius: Lietuvą gali apkaltinti Rusijos užpuolimu / Redakcijos nuotr.

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Registrų centro duomenų vagystė, dronai, iš Baltarusijos skrendantys į Lietuvą – šiuos įvykius koordinuoja Rusijos ranka, mano Š. Jasiukevičius, glaudžiai bendradarbiaujantis su Ukrainos kariais ir Lietuvos kariuomene. 

Išsamus pokalbis su juo „Kauno dienos” studijoje apie mūsų pasirengimo spragas ir galimybes jas ištaisyti. Deja, laiko tam praktiškai jau nėra, nes atakos iš Rusijos tik aktyvės ir atneš kur kas daugiau žalos, sako Š. Jasiukevičius. 

Dar daugiau – Praeities žvalgo nuomone, tikėtina, jog slapčia iš Baltarusijos įskridęs dronas jau atvirai iš mūsų šalies nuskries į Kaliningrado sritį, taip sukuriant regimybę, neva Lietuva „puola” Rusiją.

Kviečiame žiūrėti:

Šiame straipsnyje:
Kauno dienos studija
praeities žvalgas
Rusija
dronai
Registrų centro skandalas
Šarūnas Jasiukevičius

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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nenuostabu
prisimenant, kaip Lenkija užpuolė Vokietiją 1939
1
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Klausykit jūs rusofobų žurnaliūgos kodėl nerašot apie tai kad gegužės 22 diena chacholų chuntos fašistai vadovaujami tuo neūžauga narkomanu pusmetriniu žydų klounu, vagių ir korupcionierių vadu vovka zielia įvykdė teroristinį aktą Starobilsko mieste Luganskas subombardavo koledžo bendrabutį kuriame žuvo 21 mokinys ir 42 buvo sužeisti, kodėl rusofobų žurnaliūgos nesistengia apie tą kruvinajį išpuolį aiškinti ir rašyti, kodėl ??????
7
-3
Tema
Svarbu kad didisys Jasiukevicius rada pasiteisinima i staigu praturtejima,matyt uz duodamas interviu apie nieko ,ir beviltiškas jo laidas gerai moka
8
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Visi komentarai (43)
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