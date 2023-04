„Kauno dienos“ studijoje – mokslininkas N. Masiulis: fizinis aktyvumas gerina smegenų veiklą

N. Masiulis su kolegomis iš užsienio šaliių atlieka tyrimą, kurio rezultatai nekelia abejonių – fizinis aktyvumas gerina ne tik savijautą, bet ir smegenų veiklą. Tai ypač aktualu vyresnio amžiaus žmonėms, nes jau nuo 20 – 30 metų mes pradedame prarasti kognityvinį pajėgumą (mąstymą, reakciją, dėmesį ir t.t.).

Nuo 60 metų prisideda dar viena bėda – kasmet raumenų masė sumažėja apie 1 proc., kas ilgalaikėje perspektyvoje atliepia kasdienę veiklą, tarkime, žmogui sunku net pakilti iš lovos.

Tyrimų rezultatai rodo, kad jėgos ir aerobinės treniruotės net ir per trumpą laiką ne tik pagerina bendrą savijautą, bet ir padidina smegenų tūrį. Be to, sumažėja riebalų kiekis, kuris padidina uždegimą organizme. Tad fizinė veikla, derinama su sveika mityba, ne tik prailgina gyvenimo trukmę, bet ir padaro gyvenimą kokybiškesniu.

Plačiau apie šio tyrimo rezultatus ir kasdienius pratimus, kuriuos gali atlikti beveik kiekvienas, prof. N. Masiulis pasakoja „Kauno dienos“ studijoje.