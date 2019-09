Žudiko pasiteisinimas: dariau viską, kad ji sugrįžtų – ir poemas rašiau, ir žudžiausi

Vienas kartas nemelavo

Kaip jau rašyta, 51-erių A.Helmas kaltinamas liepos 4-osios vakare nužudęs pas jį į darbą – pasiimti savo škotų terjero kalytės atvykusią buvusią sugyventinę, kuri buvo jaunesnė už jį aštuoniolika metų.

Jiedu buvo išsiskyrę prieš kelis mėnesius. Ir nuo to laiko A.Helmas buvusią sugyventinę, galų gale, padedant artimiesiems, jį išvariusią, persekiojo. Ne tik grasinančio pobūdžio SMS žinutėmis, kurių esmė – jeigu nebūsi mano, tai nebūsi niekieno, bet ir veiksmais.

Tačiau terorizuojamoji kreiptis į policiją neskubėjo. Nors prieš ketverius metus jau buvo tai padariusi. Tačiau, tada A.Helmo atžvilgiu dėl smurto artimoje aplinkoje pradėtas ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, sugyventinei jam atleidus.

Tą lemtingą liepos 4-osios vakarą eidama pas A.Helmą pasiimti savo kalytės, kurios pastarasis niekaip nenorėjo atiduoti – vis prašė leisti dar ja pasidžiaugti, buvusi sugyventinė paskambino savo mamai. Ši dar atkalbinėjo 33-ejų dukrą nuo tokio žingsnio. Deja, kitą dieną jai jau teko kreiptis pagalbos į Kauno policiją, nes dukra daugiau tą vakarą jai telefonu nebeatsiliepė. Nei į skambučius, nei į SMS žinutes. O ryte atskubėjus į žirgyną, ten ji nerado nei dukros, nei šios šuns, nei buvusio sugyventinio. Nors peržiūrėjus žirgyno vaizdo kamerų įrašus, šie buvo užfiksavę, kad dingusioji išvakarėse čia buvo atėjusi. Ir A.Helmas ją pasitiko.

Teisiamojo versija

Atvestas šiandien surakintas antrankiais į teismo salę, A.Helmas dangstėsi nuo žiniasklaidos fotoobjektyvų žurnalu, ant kurio viršelio buvo šuo.

Artūras Helmas

Jis prisipažino nužudęs buvusią savo draugę, su kuria gyveno apie aštuonerius metus. Tačiau reikalavo, kad iš jo telefono išklotinių būtų ištrauktas visas jo susirašinėjimas su nužudytąja bei dingusio šios skolos raštelio, kad ji jam skolinga 5 tūkst. eurų, nuotrauka. Esą tik tada jis galės duoti parodymus. Ir pagrįsti šiuo susirašinėjimu tai, kad buvo privestas iki tokio poelgio psichologiškai. Tačiau buvo linkęs akcentuoti, kad konfliktas su buvusia sugyventine prasidėjo dar spalį, t. y. prieš devynis mėnesius iki jo kulminacijos. Ir esą šio konflikto priežastis buvo turtinė.

Nors dariau viską, kad ją susigrąžinčiau – ir eilėraščius jai rašiau, ir net žudžiausi. Tačiau ji pradėjo tyčiotis ir iš to. Po to jau nieko neatsimenu – tik, kad pagriebiau pavėsinėje kabėjusį arklio pavadį.

O tądien atvykusi į žirgyną buvusi sugyventinė dar ėmė jį ir žeminti, nors prieš tai jiedu lyg ir buvo susitaikę – jis dar aprodė jai žirgyną, o po to jiedu susėdo pokalbiui į pavėsinę.

„Sakiau jai, jeigu skiriamės, tai grąžink, ką aš įdėjau į mūsų kotedžo įrengimą. O ji pradėjo iš manęs tyčiotis, žeminti mano motiną, vaikus. Teigė, kad jau turi kitą – daug geresnį už mane. Nors dariau viską, kad ją susigrąžinčiau – ir eilėraščius jai rašiau, ir net žudžiausi. Tačiau ji pradėjo tyčiotis ir iš to. Po to jau nieko neatsimenu – tik, kad pagriebiau pavėsinėje kabėjusį arklio pavadį. Atsitokėjau tik tada, kai ji jau suglebo. Ir dar apie 15 minučių bandžiau ją gaivinti“, – tokia buvo teisiamojo versija dėl to, kas tada įvyko.

Melas demaskuotas

A.Helmas tikino teismą, kad labai gailisi dėl to, ką padarė, nes nužudė žmogų, kurį mylėjo, ir prisiminimais apie kurį esą dabar prasideda beveik kiekvienas jo rytas.

„Jeigu aš iš anksto būčiau planavęs šį nusikaltimą, tai tikrai nebūčiau daręs jo ten, kur įrengtos vaizdo kameros“, – toks buvo dar vienas A.Helmo, įrodinėjusio, kad jis buvo išprovokuotas taip pasielgti pačios savo aukos, argumentas.

Tačiau viena iš bylą nagrinėjančios teisėjų kolegijos narių pasiteiravus, kodėl jis nieko nekalbėjo apie turtinį konflikto su nužudytąja pobūdį ikiteisminio tyrimo metu, A.Helmas tikino, kad niekas tada jo apie šio konflikto priežastį neklausė. Į ką minėtas teisėjų kolegijos narys jam atsakęs, kad niekas jo to neklausė ir šiandien – jis pats pradėjo nuo to savo pasakojimą.

Kaip jau rašyta, A.Helmas buvo sulaikytas kitą dieną girtaujantis bendradarbio namuose, į kuriuos nuvyko su taksi, nusiveždamas ten ir aukos kalytę bei į maišą su šios maistu įsidėtą nusikaltimo įrankį. Teisme A.Helmas teigė esą galvojęs pakelti ranką ir prieš save.

Tačiau tam prieštarauja jo elgesys po buvusios sugyventinės nužudymo. A.Helmas neneigė sugalvojęs, ką daryti su nužudytosios palaikais, tik po to, kai išgėrė čia pat – sargo būdelėje pasigamintus du degtinės ir obuolių sulčių kokteilius. Po jų nužudytoji buvo įkelta į arklidėse stovėjusį karutį ir išvežta į netoliese – miškelyje esantį apleistą bunkerį, į kurį išversta. Kitos dienos pavakarę ten jos kūną aptiko policijos tarnybinis šuo.

Ieškiniai – penkiaženkliai

Teismo medicinos ekspertai konstatavo nužudytosios kūne 25 kraujosrūvas, galimai padarytas kietais bukais daiktais. Tačiau jų išvadoje teigiama, kad ji buvo pasmaugta.

A.Helmas tikina neprimenantis, kad būtų daužęs auką kumščiais ar spardęs. Anot jo, galimai šios kraujosrūvos atsirado, tempiant nužudytosios kūną iki karučio, keliant į jį, vežant bei išstumiant bunkeryje.

Jis teisinosi skubėjęs, kuo greičiau paslėpti palaikus, kad jų neaptiktų aštuntą valandą ryto pradedantys rinktis vaikai iš tuo metu žirgyne vykusios vasaros stovyklos.

Už itin žiaurų savo šeimos nario, kuo yra kaltinamas A.Helmas, nužudymą gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki 20-ies metų arba iki gyvos galvos. Ikiteisminis šio nusikaltimo tyrimas truko vos pusantro mėnesio.

Nukentėjusiaisiais šioje byloje yra pripažinti nužudytosios tėvai bei sesuo. Visi jie prašo priteisti iš A.Helmo, kuris, kaip paaiškėjo, jau buvo teistas, tačiau šis teistumas jau išnykęs, po 50 tūkst. eurų moralinį atlygį. Visi jie, nesuvaldydami ašarų, teisme pasakojo, kaip buvo pasikeitusi jų dukra ir sesuo, kai galiausiai nusprendė nutraukti visus ryšius su teisiamuoju, kuris smurtavo prieš ją ir anksčiau. O prieš kelis mėnesius iki tragedijos – ir smaugęs, kilus eiliniam konfliktui. Mama teigė patarusi dukrai tada vėl kreiptis į policiją. Tačiau pakeliui į šią dukra kažkodėl persigalvojo – esą nenorinti gadinti buvusiajam gyvenimo. O šis, mamos įsitikinimu, nužudė ją tyčia, nes ne kartą grasino, kad, jeigu ji nebus jo, tai nebus niekieno.

A.Helmas teigė pripažįstantis jam pareikštus nužudytųjų ieškinius.