Vis dar ieško nepilnametės Dorotėjos

Nepilnametė spalio 30 d. apie 9 val. išėjo iš savo gyvenamosios vietos, esančios Kaune, Sąjungos a., ir iki šiol negrįžo. Mergina iš namų išeina ne pirmą kartą.
Nepilnametės požymiai: ilgų tamsiai rudų plaukų, liekno kūno sudėjimo, apie 168 cm ūgio. Vilkėjo pilkos spalvos trumpą striukę, juodos spalvos sportinį megztinį, pilkos spalvos kelnes, ant rankų turėjo daug apyrankių.
Asmenis, mačiusius ar žinančius Dorotėjos S. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Santakos PK VS vyriausiąją tyrėją Viktoriją Sinkevičiūtę-Palionienę, el. paštu [email protected], telefonu Nr. +370 700 60680 arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.
