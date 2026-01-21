Už Kaune iškirstus 700 medžių atlyginta 315 tūkst. eurų žala aplinkai

Aplinkos apsaugos departamentas nustatė, kad 2023 ir 2025 metais Kaune, Islandijos plente, buvo neteisėtai sunaikinta ir sužalota daugiau kaip 700 saugotinų želdinių. Didžioji dalis želdinių kelmų buvo sunaikinti, taip apsunkinant žalos dydžio nustatymą. Bendra žala aplinkai siekė 315 tūkst. eurų.
Ši suma apima tiek saugotiniems želdiniams padarytą žalą, tiek ir Aplinkos apsaugos departamento patirtas išlaidas nepriklausomo želdynų eksperto paslaugoms įsigyti, kurios buvo būtinos žalos aplinkai įvertinimui.
Nustatyta, kad privačių žemės sklypų savininkai neužtikrino saugotinų želdinių apsaugos, juos kirto neturėdami savivaldybės leidimo ir neinformavo darbų vykdytojų apie leidimo nebuvimą. Taip pat tvarkant sklypus buvo pažeistos dalies likusių želdinių gyvybinės funkcijos.
Taip buvo pažeistos Želdynų įstatymo nuostatos, nustatančios savininkų ir valdytojų pareigą saugoti želdinius bei reikalavimą turėti leidimą saugotiniems želdiniams kirsti, kitaip pašalinti ar intensyviai genėti. Be to, buvo pažeisti Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių reikalavimai.
Žemės sklypų savininkai dalį aplinkai padarytos žalos (dėl saugotinų želdinių gyvybinių funkcijų pažeidimo) atlygino geranoriškai. Dėl aplinkai padarytos žalos sunaikinus saugotinus želdinius, atlyginimo Aplinkos apsaugos departamentas pareiškė ieškinį teisme.
Bylą nagrinėjant teisme atsakovai pareikšto ieškinio reikalavimą įvykdė – aplinkai padarytą 315 tūkst. eurų žalą atlygino, todėl departamentui atsisakius ieškinio reikalavimų, byla teismo sprendimu buvo nutraukta šių metų sausio 16 dienos nutartimi.
