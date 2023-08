A. Ulvido šou tęsiasi: prie jo prisijungti ir Celofanui policija netrukdė

Pirmąjį „Liuks!“ A. Ulvidas, kuris vizualiai visai nepasikeitęs – nei įdegęs taip reklamuotoje Barselonos saulėje, nei priaugęs kilogramų nuo maisto davinio Danijos kalėjime, pareiškė, vos išlaipintas konvojaus iš tarnybinio automobilio teismo kieme, kai kažkas iš gausiai susirinkusių žiniasklaidos atstovų jo paklausė: „Kaip kelionė?“

Bandydamas įteikti, kad ji tikrai buvo pasaka, A. Ulvidas puolė girtis ir, kad spėjo, atsidūręs užsienyje, pabuvoti net keturiose valstybėse – Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Danijoje. O paklaustas, ar kur nors ten teko ir pašokti, atrėžė, kad taip. Ir ne kartą.

Kauno apylinkės teismo kieme šiandien nuo ryto sukinėjosi ir kitas panašus skandalingas veikėjas, dar vadinamas Celofanu. Eilinį kartą tiesiogiai transliavo A. Ulvido atvežimą į Kauno apylinkės teismą. Tačiau galiausiai apstumdė šio teismo atstovę, kai ši nenorėjo jo kartu su žiniasklaidos atstovais įleisti į teismo pastatą pro tarnybinį įėjimą.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Žiniasklaidos brolių negarbei negalima nutylėti ir to, kad nė vienas iš jos atstovų vyrų nestojo ginti moters. Tačiau visa šį konfliktą filmavo.

Galiausiai Celofanas visą savo agresiją sutelkė į vieną žiniasklaidos atstovę, bandžiusią apginti teismo atstovę. Prasiveržęs pro šią į teismo pastatą, jis ėmė reikalauti iš minėtos žurnalistės jam asmeniškai prisistatyti, parodyti žurnalisto akreditacijos pažymėjimą bei pan.

Įdomiausia, kad teisme budėjo net penki ginkluoti policijos pareigūnai. Tačiau jų funkcija, sprendžiant iš jų elgesio, buvo kita – neprileisti žiniasklaidos prie A. Ulvido. Šį įvedus į teismo posėdžių salę, ši ginkluota apsauga liko budėti ir prie jos durų.

Šis uždaras teismo posėdis, pradėjęs šiandieninį A. Ulvido maratoną šiame teisme, truko daugiau kaip pusvalandį. Teismo koridoriuje girdėjosi padrikos pakeltu balsu savo nuomonę proceso dalyviams reiškusio A. Ulvido frazės.

Išvestas po posėdžio, jis žiniasklaidai ir vėl pareiškė, kad viskas buvo „liuks“. Ir, kad pats pasiprašė skirti jam suėmimą, nes taip saugiau. O, pasiteiravus, nuo ko, atsakė: „Visi žino!“

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Tiesa, portalo kauno.diena.lt žiniomis, ir vėl A. Ulvidas viešai apsimelavo, nes teismo posėdyje, vykusiame už uždarų durų, teigė, kad nenori būti suimtas. Prokuroras prašė skirti jam maksimaliai leidžiamą pirminį trijų mėnesių suėmimą.

Dalyvavo šiame posėdyje ir šiuo metu atostogaujantis nuolatinis A. Ulvido advokatas Arnoldas Blaževičius. Nuotoliniu būdu, pirminiais duomenimis, – iš užsienio.

Tiesa, teigdamas, kad nenori būti suimtas, A. Ulvidas pats sau prieštaravo, nes prieš tai teismui sakė, kad pabėgo iš Lietuvos, nes po incidento degalinėje, per kurį nukentėjo, bei internetinių komentarų jautėsi nesaugus. Be to, žinojo, kad bus suimtas.

Teismo sprendimą šioje byloje planuojama skelbti iš karto po pietų. Vėliau – ir kitame, kaip jau rašyta, šiandien Kauno apylinkės teisme iki pietų surengtame panašiame posėdyje. O šiandien ryte buvo gautas prašymas spręsti minėtus su A. Ulvido suėmimu už akių susijusius klausimus ir dar dviejose jo bylose dėl jaunesnių, negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo, kuriose dar ikiteisminis tyrimas nebaigtas.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Nepaisant to, apie 12 val. išvežamas pietauti į Kauno areštinę, A. Ulvidas ir toliau jam įprasti stiliumi juokavo bei šmaikštavo.