A. Ulvidas turi ir nutylėtų nuodėmių, kurių įkaitėmis tapo jo tvirkintos paauglės?

Septinti metai važinėja be teisių?

Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad tada iš A. Ulvido policija paėmė ir uždarė į saugomų automobilių aikštelę automobilį „Ford“, kuriuo jis į minėtą degalinę atsivežė penkiolikmetę.

Tokį sprendimą pareigūnai priėmė dėl to, kad, anot Kauno policijos atstovės, iš A. Ulvido dar 2016-aisiais – po to, kai jis Klaipėdoje sukėlė eismo įvykį ir pabėgo iš šio vietos, buvo atimta teisė vairuoti. Be to, buvo padaręs ne vieną Kelių eismo taisyklių pažeidimą, dažniausiai viršydamas leistiną greitį.

Tačiau, anot policijos atstovės, ir, neturėdamas teisės vairuoti, toliau darė Kelių eismo taisyklių pažeidimus, nes ir toliau vairavo automobilį. Belieka priminti, kad juo A. Ulvidas veždavosi į mišką bei kitas nuošalesnes vietas ir mergaites, dėl kurių tvirkinimo šiuo metu yra teisiamas.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Prasidėjo naujos slėpynės?

Šiandien Kauno apylinkės teisme buvo suplanuotas posėdis naujausioje netrukus 48-erių sulauksiančio A. Ulvido byloje dėl jaunesnių, negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo, perduotoje šiam teismui sausį, kurioje – vienuolika nukentėjusiųjų, bylon sugulusių įvykių metu buvusių dvylikos-keturiolikos metų amžiaus. Daugiausia iš jų buvo trylikamečių.

Ir visas jas, šios bylos duomenimis, A. Ulvidas nuo 2021-ųjų vasario iki 2022-ųjų kovo vežėsi į mišką bei kitas nuošalesnes vietas aplink Kauną, kur joms atlikdavo skandalingąjį savo šokį nuogai išsirengus.

Tačiau šiandien planuotas šios bylos posėdis neįvyko, nesugebėjus A. Ulvidui įteikti šaukimo į jį. Kaip jau rašyta, praėjusį savaitgalį jis planavo keisti gyvenamąją vietą. Tai paaiškėjo, sprendžiant kardomosios priemonės jam sugriežtinimo klausimą kitoje šiuo metu Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje, kurioje – 25 nukentėjusiosios.

Dar viena apgavystė?

Kaip jau rašyta, minėtoje byloje praėjusį penktadienį A. Ulvidui buvo skirtas namų areštas nuo 15 iki 21 val. ir draudimas lankytis prie ugdymo įstaigų bei bet kokia forma bendrauti su visomis nepilnametėmis iki 18 metų.

Minėtas namų arešto laikas, greičiausiai, jam skirtas, atsižvelgiant į gydymosi vienos Kauno ligoninės psichiatrijos klinikos dienos centre laiką pirmąją dienos pusę. Tačiau naujos A. Ulvido advokatės, atstovaujančios jį naujausioje byloje, duomenimis, jos ginamojo nedarbingumas taip pat baigėsi praėjusį penktadienį.

Patikslintais duomenimis, minėta nutartis dėl namų arešto popietės bei vakaro valandomis A. Ulvidui skyrimo įsigaliojo nuo jos paskelbimo, nors ją dar galima apskųsti ir šis terminas dar nepasibaigęs.

Pyksta, nes yra neteisus?

Dar nebaigtas ir ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus, remiantis pirminėmis medikų išvadomis, A. Ulvido sveikatos sutrikdymo, nors jis pats portalui kauno.diena.lt teigė, kad per incidentą degalinėje jam sulaužytas žandikaulis, akiduobė bei nosis.

Pareiškus dėl to įtarimą šešeriais metais už A. Ulvidą jaunesniam asmeniui, kuris yra ne kartą teistas Lietuvoje bei užsienyje, nors šie teistumai ir išnykę, šis duoti parodymus atsisakė.

Tačiau ši byla dar neperduota teismui, laukiant A. Ulvido žadėto pateikti ieškinio įtariamajam.

Pasiteirauti paties A. Ulvido, ar jau sugalvojo šio ieškinio dydį, nepavyko. Jam paskambinus, jis tepasakė, kad nedalyvavo šiandieniniame teismo posėdyje, nes nenorėjo.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Kaip jau rašyta, po garsiai nuskambėjusio incidento degalinėje A. Ulvido atžvilgiu pradėta ir administracinė teisena dėl tabako gaminių nupirkimo ar kitokio perdavimo nepilnamečiams, už ką gresia bauda nuo 90 iki 180 eurų. O tai padarius pakartotinai, – ir nuo 180 iki 280 eurų. Kaip jau rašyta, A. Ulvidas portalui kauno.diena.lt teigė, kad tada atvyko su penkiolikmete į minėtą degalinę, šios prašymu, nupirkti jai skysčio elektroninei cigaretei. Ir tai darė jau ne pirmą kartą.

Anot Kauno policijos atstovės, sprendimas šioje administracinėje byloje, kaip nubausti A. Ulvidą už konstatuotą administracinį nusižengimą, dar nepriimtas.