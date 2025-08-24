Ulvidas apskundė dar vieną jam paskelbtą nuosprendį dėl paauglių tvirkinimo

Liepos 28 dieną Kauno apylinkės teismas anksčiau už seksualinio pobūdžio nusikaltimus teistą vyrą pripažino kaltu dėl jaunesnių nei 16-kos metų asmenų tvirkinimo ir pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojami vaikai arba asmenys pateikiami kaip vaikai, laikymo ir skyrė jam 6 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme ir suėmime Lietuvoje ir Danijoje bei ekspertinėje įstaigoje išbūtas A. Ulvido laikas – 2 metai ir 2 mėnesiai.
Tačiau nuteistasis su nuosprendžiu nesutinka ir su advokatu prašė skundą.
„Prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų liepos 28 dienos nuosprendį ir nuteistąjį A. Ulvidą išteisinti. Atnaujinti ir atlikti įrodymų tyrimą. Apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka“, – Eltai pranešė teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.
Šį skundą nagrinės Kauno apygardos teismas. Šioje byloje yra 25 nukentėjusiosios, o kaltinamąjį aktą sudaro net 662 puslapiai.
Bylos duomenims, A. Ulvidas 2016–2018 m. ne mažiau kaip 50 kartų nusivežęs jaunesnes negu 16 metų mergaites į nuošalią vietą miške, Karmėlavos seniūnijoje, šokdamas joms demonstravo savo apnuogintus lytinius organus. Tyrėjų teigimu, taip šokdamas jis atliko seksualinio pobūdžio veiksmus, galinčius sukelti jaunesnių nei 16 metų lytinį susijaudinimą, per ankstyvą susidomėjimą lytinėmis funkcijomis, nesveiką, iškreiptą santykių tarp lyčių įsivaizdavimą, šiais veiksmais tvirkino jaunesnius negu 16 metų asmenis.
Kauno apylinkės teismo nuosprendyje rašoma, kad A. Ulvidas savo personalinio kompiuterio kietajame diske laikė pornografinio turinio dalykus (vaizdo dokumentus (nuotraukas)), kuriuose vaizduojami vaikai ar asmenys pateikiami kaip vaikai, tai yra, neteisėtai disponavo pornografinio turinio dalykais.
Teisme dėl paauglių tvirkinimo vyras kaltę pripažino iš dalies, tuo metu dėl pornografinio turinio dalykų laikymo savo kaltę neigė.
„Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, palyginęs juos tarpusavyje ir sugretinęs, nusprendė, kad kaltinimai, jog A. Ulvidas nurodytu laiku, vietose bei nurodytoms mergaitėms demonstravo savo apnuogintus lytinius organus, tai yra, jų atžvilgiu atliko tvirkinamuosius veiksmus, dauguma atvejų pasitvirtino. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad kaltinamasis A. Ulvidas aktyviai ir sistemingai kontaktavo su nepilnamečiais –16 metų amžiaus nesulaukusiomis mergaitėmis, bendraudamas su jomis elektroninių ryšių priemonėmis. Kaltinamasis, siekdamas, kad nukentėjusiosios ir liudytojos vyktų su juo ir stebėtų jį apsinuoginusį, siūlydavo joms ir realiai nupirkdavo (ar kitu būdu gaudavo) tokio amžiaus asmenims draudžiamus įsigyti daiktus, pavyzdžiui, cigaretes, alkoholinius gėrimus, taip pat kartais siūlydavo kosmetikos, nupirkdavo pavalgyti“, – paskelbė teismas.
Nuosprendyje teismas nurodė, kad kaltinamasis anksčiau teistas dėl analogiškų nusikaltimų padarymo, sistemingai daro analogiško pobūdžio nusikalstamas veikas, savo elgesio kritiškai nevertina ir teigiama linkme nekoreguoja, dėl savo elgesio nesigaili, tačiau jį teisina, atsakomybę už jo neteisėtus veiksmus perkeldamas jaunesnėms nei 16 metų amžiaus mergaitėms.
ELTA primena, kad įvairių instancijų teismuose nagrinėjamos keturios A. Ulvido bylos, jose vyras kaltinamas panašaus pobūdžio nusikaltimais prieš paauglius. Visos bylos susijusios su vyro šokiais būnant nuogam prieš nepilnamečius. Teismas yra paskelbęs įvairių nuosprendžių – ir nuteisęs, ir išteisinęs.
Savo ruožtu A. Ulvidas sako, kad jo veiksmai buvo nulemti diagnozės, jis ragino skirti pinigų jo gydymui. Pasak vyro, psichiatrai yra jam nustatę diagnozę, susijusią su nuogo kūno demonstravimu, tuo metu valstybė išleidžia milžiniškus pinigus jo teismo procesams, kalinimui, vietoje to, kad skirtų pinigus jo gydymui.
50-ties metų vyras, buvęs vaikų namų auklėtinis, dabar gyvenantis nakvynės namuose Kaune, Eltos žurnalistei yra papasakojęs apie medikų išvadas, taikomą gydymą. Jo byla, kaip ir kitos, nagrinėjama uždaruose posėdžiuose.
„Žmonės net nesupranta, kuo aš esu kaltinamas. Aš skaitau žmonių komentarus Nesupranta, kokie man pareikšti kaltinimai. Kaltinimas man vienas – žmogus pasirodė nuogas. Viskas. Nekaltina – nei kad lindo, nei lietė, nei priekabiavo. Viso labo vienas kaltinimas“, – Eltai yra teigęs A. Ulvidas.
Pasak jo, psichiatrai sako, kad jo veiksmus nulėmė diagnozė, susijusi su nuogo kūno demonstravimu. A. Ulvidas sako, kad dėl to jam taikomas ir stacionarinis, ir ambulatorinis gydymas, vartoja psichotropinius medikamentus, skirtas psichoterapinis gydymas.
Pasak A. Ulvido, ekspertizėje rašoma, kad jis demonstruoti savo nuogą kūną buvo linkęs nuo pat gimimo.
„Aš vaikų darželyje, mokykloje demonstravausi nuogas. Visą gyvenimą aš tą dariau, nei tai – psichikos ligos nulemtas poreikis. Taip parašė psichiatrai, kad čia gyvybinis poreikis. Kad jį mažinti, man dabar taikomas tiek medikamentinis, tiek psichoterapinis gydymas. Negali žmogus būti vienu metu ir ligonis, ir nusikaltėlis, nes jei žmogus veikia turėdamas ligą, jis neturi tyčios nusikalsti ar padaryti kam žalos. Vadinasi, reikia šalinti veikimo priežastį, o priežastis yra diagnozė“, – Eltai yra sakęs A. Ulvidas.
Vyras sako dažnai dėl savo elgesio buvęs pajuokų ir patyčių objektu.
