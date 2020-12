Ugniagesiai: per šventes – mažiau nelaimių, bet jos skaudesnės

Visos nelaimės – nelaukiamos, ypač sujaukiančios gyvenimus, atimančios sveikatą, gyvybę. Tačiau per šventes į nelaimes ir į jų padarinius gyventojai ir patys ugniagesiai reaguoja dar jautriau.

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budėtojas portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad šios Kalėdos – ne pirmosios, per kurias jam tenka dirbti.

"Per tokias šventes į nelaimes ir mes patys dar jautriau reaguojame. Šventinės nuotaikos, o čia žmonės netenka namų ir panašiai", – neslėpė ugniagesys gelbėtojas.

Kūčios ir pirmoji Kalėdų diena Kaune praėjo palyginti ramiai. Anot jo, nelaimių buvo, bet mažiau nei kitomis dienomis.

Per Kalėdas kaip ir per Kūčias prašyta padėti patekti į būstus, tačiau jau fiksuota ir konteinerių gaisrų. Tiesa, Pakrantės take, kur 5 val. ryto pranešta, kad iš konteinerio rūksta dūmai, gaisro požymių nerasta.

1 val. nakties gelbėtojai išrūko į K. Baršausko g. Pranešta, kad sugyventinis neatidaro durų, įtaria, kad jam sutriko sveikata. Ištraukiamosiomis kopėčiomis per langą antrame aukšte į butą padėta patekti policijos pareigūnams, jie atrakino duris. Viduje rastas sąmoningas asmuo, jį apžiūrėjo medikai. Detalesnės informacijos apie jo sveikatos būklę neskelbiama.

Vėliau teko vaduoti prispaustą mažametį. Jis užstrigo automobilyje po avarijos Jėgainės g. Nelaimė nutiko automobiliui atsitrenkus į medį. Specialiomis priemonėmis atidarius duris ir vaiką išvadavus šis buvo sąmoningas, apžiūrėtas medikų ir išvežtas į Kauno klinikas.

Kūčių naktį, vos po vidurnakčio, gautas pranešimas, kad Pikulo g. dega mūrinis namas. Aprūko pirmo aukšto patalpos, apdegė namų apyvokos daiktai. Įtariamas padegimas, vienas asmuo sulaikytas.

Vakar gelbėtojai kelis kartus buvo kviesti padėti patekti į gyventojų namus.

7 val. ryto gautas pranešimas dėl situacijos Šarkuvos g., bet laužtis neprireikė. Šeimininkas pats atidarė duris, įsileido policiją ir medikus.

Priešpiet sunerimę kaimynai prašė patikrinti butą name Sąjungos a. Atidarius duris, deja, jame rasta negyva moteris.

Kiek vėliau – pagalbos šauksmas iš Garliavos Žaliosios gatvės. Pranešta, kad sugyventinis grasino nusižudyti, o pranešėja negali patekti į butą. Vėliau paaiškėjo, kad pagalbos nereikėjo – vyras pats atidarė duris.

Vėlų Kūčių vakarą, apie 23 val., gautas pranešimas, kad Taikos pr. moteris pro išdaužtą langą šaukiasi pagalbos. Atvykus ugniagesiams policijos pareigūnai jau buvo patekę į vidų per langą pirmame aukšte.

Pagalbos kviestasi ir dėl gyvūnų – abiem atvejais gelbėtos katės.

Viena buvo įstrigusi A. Juozapavičiaus pr., po Panemunės tiltu, ant kolonos pagrindo. Šiems gelbėjimo darbams prireikė valties. Gyvūnams sėkmingai nukeltas ir parplukdytas į krantą. Katinas buvo su antkakliu, o ant jo nurodytas savininko telefono numeris. Tad vakarą keturkojis jau leido namuose su šeimininku, kuris atskubėjęs atsiėmė šį brangų radinį.

15:35 val. gautas pranešimas iš gyvūnų globėjų, kad Kleboniškio g. reikia iškelti katiną iš pušies. Tam pravertė autokeltuvas. Gyvūnas perduotas VšĮ "Katino svajonė" darbuotojams.