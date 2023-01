Tranzitu per Lietuvą vykę ukrainiečiai apiplėšti panaudojus policijos automobilio švyturėlį

Portalo duomenimis, tai įvyko trečiadienį, apie 19 val., Kazlų Rūdos savivaldybėje. Tiksliau, kaip jau pranešta, per ją besidriekiančiame kelyje Kaunas-Marijampolė-Suvalkai.

Tranzitu per Lietuvą iš Latvijos vykę du ukrainiečiai buvo prievarta sustabdyti šioje vietoje imituojant policijos automobilį. Ant kelkraštyje stovėjusios plėšikų transporto priemonės buvo uždėtas esą policijos automobilio švyturėlis. Be to, šalia šio automobilio stovėjo asmenys, vilkintys šviesą atspindinčias liemenes. Ir stabdomieji užkibo ant visų šių kabliukų.

Kaip jau pranešta, sustabdę nuo Kauno Marijampolės link važiavusių ukrainiečių automobilį, plėšikai, grasindami panaudoti turėtą ginklą, pagrobė jų vežtą rankinę su didele pinigų suma – 12 mln. grivinų (apie 305 tūkst. eurų). Ginklą jie išsitraukė po to, kai paprašė sustabdyto Ukrainos piliečio vairuotojo dokumentų.

Ne per seniausiai ši informacija papildyta tuo, kad du įtariamieji ukrainiečių apiplėšimu buvo nustatyti dar tą patį vakarą. Ir juos Marijampolės apskrities policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnų, kurie vadovaujami Kauno apygardos prokurorų atlieka šį ikiteisminį tyrimą, prašymu, netrukus Klaipėdoje sulaikė jų kolegos iš uostamiesčio. O šiandien Klaipėdoje sulaikyti dar du įtariamieji.

Sulaikytieji – Lietuvos piliečiai. Ir buvo gerai žinomi policijos pareigūnams – trys iš jų yra teisti, o ketvirtas susijęs su vienu ikiteisminiu tyrimu. Jų amžius – 30, 37-eri, 41-eri ir 43 metai. Tačiau, ar jie visi – klaipėdiečiai, ar tik buvo sulaikyti uostamiestyje, nepatikslinama.

Pranešta, kad rasti ir įtariamųjų pagrobti pinigai. Tačiau rastų grivinų kiekis dar tikslinamas. Be to, kratų pas sulaikytuosius metu rastas ir galimai šaunamasis ginklas, kurį tiksliau įvardins ekspertai, peilis bei kiti tyrimui reikšmingi daiktiniai įrodymai.

Penktadienį ketinama kreiptis į Marijampolės apylinkės teismą dėl įtariamųjų suėmimo. Ar dėl visų – kol kas neaišku. Tačiau planuojami posėdžiai vyks nuotoliniu būdu su areštine, į kurią patalpinti sulaikytieji.

Už didelės vertės turto, panaudojant šaunamąjį ginklą, pagrobimą Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą nuo dvejų iki dešimties metų.