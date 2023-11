Tragedija Tunelio gatvėje: prašančių taikyti jos kaltininkui išimtį – daugiau negu prieštaraujančių

Kauno apylinkės teismas išėjo rašyti nuosprendžio paskutinės 2022-ųjų tragedijos Kauno gatvėse, per kurią žuvo devyniolikmetė, iškritusi iš BMW, kuris nuo smūgio į stulpą lūžo perpus, byloje. Šiandien įvykusios baigiamosios jos kalbos skendo ašarose, sunkiai valdomose emocijose ir net iškalbinguose sąskaitų suvedinėjimuose.

Pasekmės – kraupios

Kaip jau rašyta, Bendrajam pagalbos centrui apie šią tragediją Tunelio gatvėje buvo pranešta pernykštę gruodžio 30-ąją, 3.03 val.

Apie tai pranešęs kito automobilio vairuotojas teigė, kad BMW, kuriame aimanuoja žmogus, yra atsitrenkęs į stulpą. O kitas žmogus, iškritęs iš šio automobilio, guli ant kelio.

Pranešėjas pasakojo ir, kad buvo šio BMW, lėkusio nemažu greičiu, aplenktas. O po kurio laiko išvydo ir minėta kraupų vaizdą.

Į nelaimės vietą atskubėję ugniagesiai gelbėtojai šalia sumaitoto BMW rado merginą. Greitosios medikams beliko konstatuoti, kad ji – be gyvybės ženklų. BMW viduje buvęs prispaustas vaikinas išlaisvintas, panaudojus metalo plėstuvus.

Greitosios medikams, konstatavusiems BMW vairuotojui daugybinius sužalojimus bei, uždėjus kaklo įtvarą ir nuvežus į Kauno klinikas, ten jis skubiai operuotas. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, Klinikose patikslinta, kad šis ne per seniausiai tada devyniolikmečiu tapęs vaikinas patyrė ne tik galvos traumą, bet ir kai kurių vidaus organų sužalojimą, dėl ko net buvo kurį laiką įvestas į dirbtinę komą.

Vieni įtarimai pasivirtino, kiti – ne

Apklausti BMW vairavusį Luką Kindurį medikai leido tik po kelių mėnesių.

Portalo kauno.diena.lt šaltinių teigimu, pažįstamiems jis sakė nepamenantis tragedijos aplinkybių jau iš karto, kai galėjo apie tai kalbėti. Po konstatuotos galvos traumos bei gautos narkozės operuojant tai buvo realu.

Tačiau savo kaltę dėl bendrakeleivės žūties L. Kindurys pripažino. Nors ir pareigūnams teigė, kad nieko nepamena.

Peržiūrėjus vaizdo kamerų, įrengtų pakeliui į tragedijos vietą, įrašus, juose užfiksuotas gerokai didesnis už leistiną mieste šio BMW greitis. Ekspertai nustatė, kad prieš eismo įvykį esančioje M. K. Čiurlionio gatvės ir Vytauto prospekto sankryžoje jis lėkė ne mažesniu kaip 176 km/val. greičiu arba daugiau kaip trigubai viršijo leistiną 50 km/val. greitį.

Tačiau atlikus L. Kindurio kraujo tyrimus, juose neaptikta nei alkoholio, nei kokių nors kitų kvaišalų.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, greičiausiai ir žuvusioji buvo prisisegusi saugos diržu, tačiau panašu, kad šis smūgio metu nutrūko. O po tragedijos pasipylusias spekuliacijas, kad perpus lūžęs BMW galėjo būti suklijuotas iš dalių, paneigė tai, kad šis automobilis, registruotas L. Kindurio mamos vardu, turėjo galiojančią techninės apžiūros pažymą.

Be to, BMW vairavęs L.Kindurys iki šios tragedijos nebuvo baustas nei dėl vieno Kelių eismo taisyklių pažeidimo. Jis net nebuvo žinomas policijai. O šio devyniolikmečio pažįstami tikino, kad, nepaisant jauno amžiaus, jis buvo labai geras vairuotojas.

Pagal pareikštą kaltinimą L. Kinduriui gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Tokia numatyta bausmė dėl kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių, vairuojant automobilį, pažeidimo, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, per kurį žuvo žmogus.

O jo atgaila buvo nuoširdi, nes prasidėjo, ne prirėmus jį įrodymais, o nuo tada, kai sužinojo, kad žuvo Emilija.

Prašymų lavina

Nukentėjusiaisiais šioje byloje pripažinti žuvusiosios tėvai. Jie prašo priteisti iš L. Kindurio bei „Lietuvos draudimo“, kuriame buvo apdraustas teisiamojo vairuotas BMW, po 57 tūkst. eurų neturtinę žalą. O tėvas – dar ir 3 tūkst. eurų turtinę, susijusią su laidotuvėmis.

Civiliniu atsakovu pripažintas „Lietuvos draudimas“ dalį minėtų žuvusiosios tėvų ieškinių jau atlygino. Kaip ir jos močiutei, kuri taip pat pareiškė patyrusį 30 tūkst. eurų neturtinę žalą dėl anūkės žūties, nes padėjo ją auginti sūnui, kai šis išsiskyrė su jos mama. Tačiau velionės močiutė pripažinta tik civiline ieškove, nes tokio pobūdžio bylose seneliai paprastai negauna nukentėjusiųjų statuso.

Žuvusiosios mamą atstovaujantis advokato padėjėjas Erikas Pavlovičius pateikė teismui prašymą perkvalifikuoti L. Kinduriui pareikštą kaltinimą į neatsargų gyvybės atėmimą, pažeidus teisės aktų nustatytas specialiąsias elgesio taisykles, už ką taip pat gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Bylą nagrinėjantis Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas Purvainis minėtą prašymą prie bylos prijungė, teigdamas, kad spręs šį klausimą, kai bus ištirti visi įrodymai.

L. Kindurio advokatas Mindaugas Vasiliauskas pateikė teismui savo ginamojo ir jo mamos prašymus atleisti teisiamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės. Pagal mamos laidavimą ir be jokio užstato dėl sunkios jos materialinės padėties. Buvo pateikta teismui ir visa krūva teigiamų teisiamojo charakteristikų, kurias parašė buvęs jo klasės auklėtojas gimnazijoje, buvusi darbovietė, kurią jis turėjo palikti dėl sveikatos būklės po teisiamųjų suolan pasodinusio įvykio, bei dabartinė darbovietė, kurioje L.Kindurys dėl tos pačios priežasties gali dirbti tik pusę etato. Kartu su šiomis charakteristikomis pateiktas ir teisiamojo, kaip įvardyta, raštas nukentėjusiesiems, kuriame jis apgailestauja dėl to, kas įvyko, ir nuoširdžiai gailisi.

Sunki teisiamojo išpažintis

Prijungus viską, kas buvo išvardyta prie bylos, galų gale pagarsintas kaltinamasis aktas, kuriame L. Kindurys kaltinamas, kad tą lemtingą pernykštę gruodžio 30-osios naktį, vairuodamas Tunelio gatvėje automobilį BMW, važiavusį nuo M. K. Čiurlionio gatvės link K. Baršausko ne mažesniu kaip 176 km/val. greičiu, jis kėlė pavojų kitiems eismo dalyviams, neatsižvelgė į eismo sąlygas, reljefą bei kelio vingį kairėje, nuvažiavo į dešinę, kur nesuvaldė į stulpą atsitrenkusio automobilio, iš kurio išsviesta jo keleivė žuvo įvykio vietoje.

Teisiamasis pakartojo, kas savo kaltę pripažįsta, tačiau įvykio aplinkybių nepamena. Sužinojo apie jį iš mamos, kai pabudo iš komos.

Pasiteiravus L. Kindurio dėl minėto daugiau kaip trigubai viršyto mieste leistino greičio, jis tikino, kad niekada anksčiau taip nevažiavęs ir nežino, kas tada atsitiko. Esą visada jautė atsakomybę už savo keleivius. Ir tąkart važinėjosi su Emilija ne pirmą kartą. Be to, ir ta kelio atkarpa (kaip nustatyta, jų BMW tada atlėkė į Tunelio gatvę iš Europos prospekto) jam buvo neblogai žinoma. Vairuotojo pažymėjimą jis jau turėjo daugiau kaip metus. Maždaug tiek pat vairavo ir BMW. Ir nebuvo baustas už jokį Kelių eismo taisyklių pažeidimą.

Tačiau iškalbingiausia L. Kindurio apklausos dalis buvo susijusi su jam bei „Lietuvos draudimui“ pareikštais ieškiniais. Pasiteiravus teisiamojo, ar jis prisidėtų prie jų patenkinimo, jeigu draudikai neatlygintų visos prašomos sumos, L. Kindurys teigė, kad, jo nuomone, turėtų užtekti ir tiek, kiek sumokės draudimas. Tačiau patikslinus, kad viena iš atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygų yra padarytos žalos atlyginimas, L. Kindurys jau sakė, kad jeigu reikės, atlygins dalį žalos ir jis.

Lukas Kindurys/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Po L. Kindurio apklausos spręsta, ar galima pritaikyti jo bylai sutrumpintą įrodymų tyrimą. Nors visi šio teismo proceso dalyviai su tuo sutiko, bylą nagrinėjantis teisėjas A. Purvainis ir vėl priėmė priešingą sprendimą. „Nors kaltinamasis iš esmės nepamena įvykio aplinkybių dėl galimai patirtų sužalojimų, faktines to, kas įvyko, aplinkybes reikia patikslinti, todėl būtina atlikti šioje byloje išsamų tyrimą“, – maždaug taip skambėjo A. Purvainio nutartis netaikyti sutrumpinto įrodymų tyrimo, dėl kurio buvo galima trečdaliu sumažinti teismo skirtą bausmę, jeigu šis pripažintų L. Kindurį kaltu ir ją skirtų.

Užsiminė apie galimą gedimą

Teisiamojo mama, prašanti atleisti sūnų nuo baudžiamosios atsakomybės pagal jos laidavimą, pasiteiravus, ką ji mano apie ekspertų nustatytą BMW greitį, užsiminė, kad sūnui vežant ją šiuo automobiliu gruodžio 29-osios vakarą, ji atkreipė dėmesį į kažkokį neįprastą daiktą BMW apačioje. Ir pasakė sūnui, kad reikėtų nuvažiuoti pas meistrus – gal kažkas nutrūko. Tačiau artėjo šventės ir visiems jau rūpėjo kiti dalykai.

Teisiamojo mama pasakojo ir apie tai, kad sūnus pabudo iš komos gal po dešimties dienų, t. y. jau kitais metais. Ir nesuvokė, kas įvyko. Galiausiai jam pasakius, kad sudaužytas ir BMW, iš pradžių buvo įsitikinęs, kad tai įvyko vežant į kaimą tėvą. O tai paneigus, ėmė atkakliai klausinėti, ar jis važiavo vienas. Galiausiai pareikalavo savo mobiliojo ryšio telefono. Tada jam ir buvo pasakyta, kad kartu važiavo ir Emilija, kuri neišgyveno.

Pasakojo teisiamojo mama ir apie tai, kad nupirko sūnui automobilį jo gimnazijos baigimo bei devynioliktojo gimtadienio proga. Tačiau užregistravo jį savo vardu, nors pati nevairuoja, kad žinotų, ar sūnus nepažeidinėja Kelių eismo taisyklių. Jam buvo pasakyta, kad automobilis bus iš karto parduotas, jeigu bus padarytas bent vienas pažeidimas.

„Lukas nebuvo blogas vaikas, klausė manęs ir niekada nėra pakėlęs balso. Prisidėjo jis ir prie automobilio pirkimo, nes, dar būdamas nepilnamečiu, dirbo „Makdonalde“. Aš nežinau, kas atsitiko, tačiau apie naują automobilį po to, kas įvyko, nebegalvosime dar ilgai“, – reziumavo teisiamojo mama.

Dukters jau nebėra ir nenorėčiau, kad dar vienas žmogus…

Tragediją prišaukė pavydas?

Žuvusiosios tėvas teisme prisiminė, kad paskutinį savo gyvenimo vakarą dukra buvo šiek tiek prislėgta dėl prasidėjusių nesutarimų su teisiamuoju. Tai, anot jo, vyko jau mažiausiai porą savaičių, o draugavo jiedu nuo 2022-ųjų pavasario. Tačiau vėliau, paėmusi tėvo automobilį, Emilija išvažiavo į baseiną. Ne per seniausiai buvo išlaikiusi vairuotojo teises. O grįžusi apie 22 val., pasakė, kad Lukas vėl kviečia pasivažinėti. Anot tėvo, jis dar abejojęs, ar ne per vėlu, ir tikino, kad dar prisivažinės, nes visas gyvenimas – prieš akis, bet dukros neperkalbėjo. Tik liepė iki pirmos valandos nakties grįžti. Anot tėvo, tai buvo ne pirmas kartas, kai jie važinėdavo naktimis, nes Lukas paimdavo dukrą iš darbo kavinėje. O šis užtrukdavo iki 22 val. Kartais – dar ilgiau.

Pasiteiravus žuvusiosios tėvo, ką šis mano apie nustatytą BMW greitį, jis užsiminė apie galimą Luko pyktį bei norą kažką parodyti, nors dukra dar nebuvo apsisprendusi, ar jie – ir toliau pora, ar tik draugai.

Tačiau Emilijos tėvas neprieštaravo, kad L. Kindurys būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. „Dukters jau nebėra ir nenorėčiau, kad dar vienas žmogus…“, – iš susijaudinimo jis nepajėgė užbaigti sakinio.

Emocingiausi buvo Emilijos mamos parodymai. Ji teigė sužinojusi apie vienintelio savo vaiko žūtį tik gruodžio 30-osios popietę, kai neprisiskambinusi dukrai ir nesulaukdama jos atsakymo į savo SMS, ko niekada anksčiau nebūdavo, paskambino jos tėvui, pas kurį Emilija gyveno. Pasiteiravus buvusio sutuoktinio, ar Emilija dar miega, sulaukta atsakymo, kad jie jau dukters nebeturi, nuo kurio žuvusiosios mamai atėmė kojas. Ji teigė, kad negalėjusi vaikščioti tris mėnesius.

Žuvusios mama prisipažino taip reagavusi į šią žinią, nes maniusi, kad Emilija su Luku, kuris, būdamas be galo pavydus, buvo pavertęs dukters gyvenimą pragaru, jau išsiskyrė. Bent taip tikino dukra, apsilankiusi pas ją paskutinį savo gyvenimo vakarą.

Žuvusiosios mama, pasiteiravus jos apie BMW greitį prieš pat tragediją, teigė, kad, jos žiniomis, tą vakarą ir jau gerokai po vidurnakčio jos dukters darbovietėje vyko Kalėdų vakarėlis. O darbe buvo vaikinų, kurie taip pat rodė jai dėmesį. „Aš manau, kad Lukui ją pasiėmus tada iš darbo, ji pagaliau pareiškė, kad nutraukia su juo santykius. O tai iššaukė Luko pyktį“, – buvo įsitikinusi Emilijos mama.

Pasiteiravus jos dėl galimybės atleisti teisiamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės, žuvusios mama pareiškė, kad mananti, jog po to, kas įvyko, ji labiausiai dabar atstovauja savo dukrą, todėl nori, kad Lukas būtų nubaustas. „Jis pats žino už ką!“ – teigė žuvusios devyniolikmetės mama. Be to, ji siūlė teismui pakelti jos dukters bei teisiamojo pokalbius telefonu tą vakarą bei susirašinėjimą SMS.

Iškalbingi ginčai

Šiandien šioje byloje įvyko baigiamosios kalbos.

Kaltinimą palaikantis prokuroras Osvaldas Stadalius jose ne kartą užsiminė apie teisiamojo nusikalstamą pasitikėjimą. Tačiau jis akcentavo, kad nors smarkiai buvo viršytas leistinas greitis, BMW vairuotojas buvo blaivus, nevažiavo degant raudonam šviesoforo signalui ir tragedijos vietoje aptiktos stabdymo žymės, t. y. jis nebuvo abejingas gresiančioms pasekmėms, bet pavedė patirties stoka. Ir čia pat teigė, kad, grubiai pažeidus Kelių eismo taisykles, buvo sukeltos tragiškos pasekmės, o teisiamojo duoti parodymai prie šio įvykio ištyrimo neprisidėjo. „Todėl neteisinga atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą“, – tęsė prokuroras. Ir vėl, teigdamas, kad L. Kindurys – lig šiol neteistas, nusikalto dėl neatsargumo, pripažino kaltę, gailisi ir atsiprašė. Žodžiu, nėra jokių jo kaltę sunkinančių aplinkybių.

„Prašau skirti teisiamajam dvejų metų ir aštuonių mėnesių laisvės atėmimą, atidedant šios bausmės vykdymą dvejiems metams ir įpareigojant tęsti darbą arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje bei vienerius metus nuo 22 iki 6 val. būti namuose. Be to, skirti ir baudžiamojo poveikio priemonę – trejus metus uždrausti vairuoti.

Prokuroro nuomone, draudimo atstovams atlyginus nukentėjusiems dalį žalos, priteisti jiems šios daugiau nereikėtų, nes jie jau gavo pagal teismų praktiką beveik maksimumą tokiose bylose. O jose žuvusiųjų artimiesiems priteisiama nuo apie 3 tūkst. eurų iki apie 26 tūkst.

Žuvusiosios mamą atstovaujantis advokatas E. Pavlovičius ir toliau prašė perkvalifikuoti teisiamajam pareikštą kaltinimą į sunkesnį. Šį prašymą jis motyvavo tuo, kad už 300 metrų nuo ties Europos prospekto „Rimi“ esančia sankryža, kur įrengtas greičio matuoklis, L. Kindurio vairuojamas BMW buvo sumažinęs greitį iki 60 km/val. Tačiau tragedijos, kuri įvyko maždaug už kilometro, prieigose jau važiavo, kaip nustatė ekspertai, apie 176-180 km/val. greičiu. Ir tai negalima traktuoti nei kaip neatsargumo, nei kaip atsitiktinumo, nes BMW greitis buvo padidintas sąmoningai.

Be to, E. Pavlovičius teigė, kad žuvusiosios tėvų ieškiniai turi būti tenkinti pilnai, nes jie prarado vienintelį savo vaiką, į kurį tikrai buvo investuota daugiau. Ir ta suma, kurios jie prašo, šiuo atžvilgiu, yra niekinė.

Emocijos ėmė viršų

Žuvusiosios tėvas dalyvauti baigiamosiose kalbose nepanoro. O mama pasinaudojo proga išlieti visas susikaupusias nuoskaudas, kurias buvo susirašiusi, pradėdama nuo to, ką turėjo jausti jos dukra žūties valandą, ir teigdama, kad ji pati tą naktį negalėjo užmigti, nors ir nieko neįtarė bei nežinojo.

Savo emocingą kalbą, kurią lydėjo ašaros, žuvusiosios mama baigė prašymu skirti L. Kinduriui bausmę už nužudymą dėl neatsargumo.

Po jos kalbėjusi velionės močiutė buvo linkusi suvedinėti sąskaitas su buvusia marčia ir prašė, kad teisiamasis būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

„Lietuvos draudimo“ atstovas, savo ruožtu, teigė, kad viską, kas priklauso nukentėjusiesiems, jie jau išmokėjo. O ieškiniai, susiję su teismo proceso išlaidomis, turi būti priteisti iš kaltinamojo.

Pastarojo advokatas M. Vasiliauskas buvo linkęs akcentuoti, kad jo ginamasis nesiekė tyčia atimti savo draugei gyvybės. Tai atsitiko dėl neatsargumo ir jauno amžiaus. Be to, ir pats sunkiai nukentėjo bei patyrė ne vieną operaciją. Ir geranoriškai davė parodymus, tačiau dėl patirtų traumų ir šoko mažai galėjo padėti tyrimui. „O jo atgaila buvo nuoširdi, nes prasidėjo, ne prirėmus jį įrodymais, o nuo tada, kai sužinojo, kad žuvo Emilija“, – akcentavo M. Vasiliauskas.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

L. Kindurio advokatas, prašydamas atleisti jo ginamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal mamos laidavimą, nes tam yra visos sąlygos, ir be jokio užstato, buvo linkęs atsižvelgti ir į teisiamojo amžių. „Jam – tik 20, o šį kryžių teks nešti visą likusį gyvenimą. Be to, šis procesas, draugės žūtis ir paties patirti sužalojimai jam jau padarė tokią įtaką, kad jis jau nebenorės daugiau nusikalsti!“ – teigė M. Vasiliauskas. Jis taip pat buvo įsitikinęs, kad tai, ką išmokėjo žuvusiosios artimiesiems draudimas, turėtų ir pakakti.

Suteikus teisę į paskutinį žodį pačiam teisiamajam, jis teigė, kad norėtų dar kartą atsiprašyti, nors ir sutinka, kad tai šiandien nieko nereiškia. Tačiau tikisi, kad su laiku bus sugebėta jam atleisti. Jam taip labai sunku susitaikyti su tuo, ką padarė.

Teismas planuoja skelbti nuosprendį šioje byloje jau už poros savaičių.