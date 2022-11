Tragedija Šančiuose: ekspertų išvada nubraukė žuvusiojo nuodėmes

Lemtinga grandinė

Kauno teisėsaugininkai baigė narplioti tragedijos, įvykusios vėlų liepos 21-osios vakarą A. Juozapavičiaus prospekte, per kurią žuvo motociklininkas, kuriam vos prieš porą mėnesių buvo sukakę devyniolika, aplinkybes.

Pirminė informacija apie šį eismo įvykį, pateikta policijos suvestinėse, buvo tokia: „ 23.15 val. automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas 31 metų vyro, sukdamas į kairę – gyvenamųjų namų kiemą, nepraleido priešinga kryptimi važiavusio motociklo „Suzuki VL 800“, kurį vairavo devyniolikmetis, ir su juo susidūrė.“

Ši tragiška kaktomuša, pasibaigusi devyniolikmečio žūtimi, įvyko ne per toliausiai geležinkelio tilto, kai nuo miesto centro atskubėjęs „Toyota“ vairuotojas, vežęs kažkieno tokiu metu užsisakytą maistą, jau suko į užsakovo kiemą. Į jo automobilį, remiantis pranešimu Bendrajam pagalbos centrui iš įvykio vietos, atsitrenkęs motociklininkas važiavo iš Panemunės, kurioje gyveno, pusės.

Po susidūrimo motociklininkas, anot liudytojų, skrido mažiausiai apie 10 m. Ir nors dėvėjo šalmą, į įvykio vietą dviem automobiliais (antrasis buvo reanimobilis) atskubėję greitosios medikai turėjo konstatuoti, kad devyniolikmečio patirtos traumos yra nesuderinamos su gyvybe.

Tragedija: dviem automobiliais atskubėję greitosios medikai jau niekuo negalėjo padėti motociklu į automobilį „Toyota“ atsitrenkusiam devyniolikmečiui. („Kauno dienos“ skaitytojos nuotr.)

Iškalbingas šleifas

Dėl šios tragedijos buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už Kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimą, sukėlusį eismo įvykį, dėl kurio žuvo žmogus. Už tai numatytas laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Šio ikiteisminio tyrimo baigtį lėmė Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistų išvada. Nors, kol truko ši ekspertizė, buvo išsiaiškinta, kad devyniolikmetis važiavo ne savo motociklu, kurį, pagal jo galingumą, galima vairuoti tik nuo 24 metų. Šio motociklo savininkas pareigūnams teigė davęs jį devyniolikmečiui tik patvarkyti. Šis tą vėlų vakarą nusprendė perlėkti motociklu miesto gatvėmis be savininko žinios.

Be to, kaip nustatyta ikiteisminio tyrimo metu, šis motociklas buvo techniškai netvarkingas – neturėjo techninės apžiūros dokumentų. Jį vairavęs devyniolikmetis apskritai neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Kaip ir per ankstesnį eismo įvykį, susijusį su juo, kai 2020-ųjų rugsėjį, t. y. dar būdamas septyniolikmečiu, neblaivus (1,27 prom.) vairuodamas automobilį BMW užsienietiškais valstybiniais numeriais, tame pačiame A. Juozapavičiaus prospekte atsitrenkė į tilto atitvarus ir juos apgadino.

Išvada – vienareikšmė

Prie automobilio „Toyota“, į kurį vėlų šiųmetės liepos 21-osios vakarą atsitrenkė devyniolikmetis, vairo sėdėjusio Kauno rajono Zapyškio seniūnijos gyventojo dosjė tokių įrašų nėra. Buvo blaivus jis, kaip ir žuvusysis, ir tą lemtingą šiam vakarą.

Tačiau jau minėtą ekspertizę atlikę Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistai, kurių klausta, kokie buvo susidūrusiųjų greičiai šio tragiškai pasibaigusio eismo įvykio metu ir kas dėl šio susidūrimo kaltas, konstatavo, kad, sukdamas į kairę, „Toyotos“ vairuotojas turėjo praleisti priešinga kryptimi važiavusį motociklininką. Nors „Toyotos“ vairuotojas tikino, kad, sukdamas į daugiabučių kiemą, motociklo nematęs, minėtos ekspertizės išvadoje teigiama, kad šio greitis susidūrimo metu buvo nedidelis ir beveik leistinas mieste – 54 km/val. greičiu. O pačios „Toyotos“ greitis tuo metu nesiekė 20 km/val.

Be to, nors motociklas buvo techniškai netvarkingas, remiantis vaizdo kamerų, esančių kitose šio prospekto atkarpose, įrašais, kur užfiksuotas didesnis šio motociklo greitis, jis važiavo su įjungtomis šviesomis.

Nukentėjusiaisiais pripažinti žuvusio devyniolikmečio tėvai kol kas jokio ieškinio automobilio „Toyota“ vairuotojui nepareiškė. Tačiau dar turi tam laiko iki šios bylos atvertimo teisme.