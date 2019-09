Temidės dovana Mokytojų dienos proga: įžūlią aferą vainikavo nuosprendis

Parazitavo pusantrų metų

Kaip jau rašyta, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba, atlikusi ikiteisminį šios skandalingos bylos tyrimą, nustatė, kad buvusi progimnazijos vyriausioji buhalterė Renata Glavickienė su savo sutuoktiniu Aidu apgaule pasisavino daugiau kaip 55 tūkst. eurų.

Už šiuos pinigus ji pirko įvairias prekes asmeninėms reikmėms. Ir ši nusikalstama veika vyko nuo 2013-ųjų rugpjūčio iki 2014-ųjų pabaigos.

Teisėsaugininkų duomenimis, bylon sugulusių įvykių metu R. ir A.Glavickai statėsi namą Vaišvydavoje.

Aukštąjį magistro išsilavinimą turinti R.Glavickienė kaltinta organizavus su progimnazijos veikla nesusijusių daiktų – medienos, įvairių statybinių medžiagų, baldų, televizorių, patalynės komplektų, suknelių, didelio kiekio žaislų, sauskelnių bei pan. ir paslaugų pirkimus. Ir tai slėpusi, klastodama sąskaitas ir apgaulingai tvarkydama buhalterinę apskaitą, kurioje buvo linkusi savo pirkinius įvardinti labiau su mokymosi įstaiga susijusiais daiktais – kompiuteriais, knygomis ir pan.

R.Glavickienė kaltinta tai darius, prisijungdama prie progimnazijos bankinių sąskaitų iš savo elektroninio pašto. Ir siųsdavusi atsiimti prekių savo sutuoktinį. O šis ant sąskaitų faktūrų pasirašydavo ne savo pavarde, o progimnazijos direktorės pavaduotojo ūkio reikalams, kuris buvo atsakingas už įstaigos vykdomus pirkimus.

Renata Glavickienė

Gavo ir padėką, ir kompensaciją

Nusikalstama veika išaiškėjo 2015 metų kovą – minėto direktorės pavaduotojo, kurio parašas buvo įžūliai klastojamas, dėka.

Tai įvyko R.Glavickienei pareiškus, kad išeina iš darbo savo noru. Ir progimnazijos direktorė Danguolė Bagdonienė išleistuvių proga ją net pamalonino padėka už gerą darbą.

Tačiau, baigiantis paskutinei R.Glavickienės darbo dienai, minėtas direktorės pavaduotojas apsižiūrėjo, kad progimnazijoje nėra tokios spalvos plytelių, kokios minimos darbą paliekančios vyriausiosios buhalterės jam pateiktuose dokumentuose. Be to, jis atskleidė, kad R.Glavickienė ir anksčiau jam pateikdavo ne visus dokumentus arba buvo linkusi šiuos po kurio laiko pakeisti.

Tai išgirdusi D.Bagdonienė skubiai atšaukė savo įsakymą, reikalaudama grąžinti apie 15 tūkst. eurų už jų įstaigos taip ir nepasiekusias plyteles. Ir vietoj ankstesnio atleidimo šalių susitarimu netrukus atleido R.Glavickienę už pravaikštas, nes ši į darbą jau nėjo, kadangi direktorė pradėjo aiškintis jos aferas. Tačiau R.Glavickienė apskundė šį D.Bagdonienės žingsnį Kauno apylinkės teismui ir pastarasis įpareigojo nutraukti su ja darbo sutartį šalių susitarimu. Ir dar priteisė R.Glavickienei negautas pajamas. Progimnazija, anot šias ne mažiau skandalingas peripetijas papasakojusios D.Bagdonienės advokatės, minėtą teismo įpareigojimą įvykdė, nes priešingu atveju grėsė delspinigiai.

Vadovei – lengvesnis kaltinimas

Anot D.Bagdonienės advokatės, jos ginamoji dar bandė aiškintis situaciją pati. Tačiau R.Glavickienės pateiktuose dokumentuose minimos bendrovės nenorėjo su ja bendrauti. Todėl D.Bagdonienė netrukus kreipėsi į FNTT.

Tačiau, pradėjus ikiteisminį tyrimą, R.Glavickienė pareiškė, esą taip elgtis ją skatino pati D.Bagdonienė, nes direktorei atitekdavo dalis įsigytų prekių. Pastaroji tokias buvusios pavaldinės kalbas vadino šmeižtu.

Ikiteisminio tyrimą atlikę pareigūnai konstatavo, kad progimnazijos direktorė taip pat elgėsi nusikalstamai, tačiau galimai padarė ne tokį nusikaltimą, kokiu ją linkusi kaltinti R.Glavickienė. Anot teisėsaugininkų, D.Bagdonienė galėjo užkirsti kelią šiam neteisėtam lėšų pasisavinimui, todėl jai buvo pareikšti kaltinimai dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo.

D.Bagdonienė – buvusi Antano Bagdono, bylon sugulusių įvykių metu vadovavusio Kauno savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriui, žmona.

Pastarasis, kilus šiam skandalui, portalui kauno.diena.lt teigė pats ir pataręs buvusiai žmonai kreiptis į teisėsaugininkus.

Siūlytos skirtingos bausmės

R.Glavickienės sutuoktinis kaltintas bendrininkavimu pasisavinant didelės vertės turtą bei dokumentų klastojimu.

Stoję prieš teismą, sutuoktiniai savo kaltę pripažino iš dalies.

D.Bagdonienė savo kaltę neigė ir prašė teismo ją išteisinti. Esą atlikusi savo pareigas, kaip priklauso, ir nieko apie dokumentų klastojimą bei tai, kad R.Glavickienė su sutuoktiniu apvaginėjo jos vadovaujamą įstaigą, nežinojusi.

Kaltinimą šioje byloje palaikiusi Kauno apygardos prokuratūros prokurorė Inesa Gulbinienė siūlė R.Glavickienei trejų metų laisvės atėmimo bausmę, atidedant jos vykdymą dvejiems metams ir įpareigojant per pastarąjį laikotarpį nuo 22 iki 6 val. būti namuose bei sumokėti į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą 564 eurus.

A.Glavickui siūlyta 5640 eurų bauda.

D.Bagdonienei siūlyta mažiausia bausmė – 3760 eurų bauda.

Pastaroji šiandien pasirodė teisme kartu su savo advokate, likus vos porai minučių iki nuosprendžio paskelbimo. O portalui kauno.diena.lt pasiteiravus, kokio nuosprendžio tikisi, nuo atsakymo išsisuko. Kaip ir po nuosprendžio paskelbimo – ar šį skųs?

R. ir A.Glavickai atėjo paskutinėmis sekundėmis. Greičiausiai, vengdami žiniasklaidos fotoobjektyvų. Tačiau, kartu su teisiamaisiais nuosprendžio klausėsi tik portalo kauno.diena.lt atstovė.

Renata ir Aidas Glavickai

Gresia finansinis nukraujavimas

Bylą nagrinėjęs teisėjas Arūnas Paštuolis konstatavo, kad R.Glavickienė padarė sunkų ir apysunkį nusikaltimus. Jos sutuoktinis – du apysunkius. Ir abu taip pasielgė tyčia. Tuo tarpu D.Bagdonienė padarė nesunkų nusikaltimą dėl nusikalstamo nerūpestingumo.

Atsižvelgiant į tai, o taip pat, kad visi trys teisiami pirmą kartą, ir šis procesas užsitęsė dėl bylos sudėtingumo, skyrė jiems bausmes, švelnesnes už grėsusių vidurkį.

R.Glavickienė nuteista pusketvirtų metų laisvės atėmimu, atidedant bausmės vykdymą porai metų ir įpareigojant neišvykti per šį laikotarpį nuo 22 iki 6 val. iš namų, jeigu tai nesusiję su darbu. Be to, ji turės sumokėti per dvylika mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo daugiau kaip 5515 eurų baudą. R.Glavickienei trejus metus uždrausta dirbti ir buhalterės ar kitokį su finansais susijusį darbą. O progimnazijai ji turės atlyginti padarytą daugiau kaip 47 496 eurų žalą, nes daugiau kaip 4122 eurus, kol vyko teismo procesas jau grąžino. Be to, prie minėtos dar neatlygintos progimnazijai žalos, priteistos teismo, iki galutinio atsiskaitymo su buvusia darboviete bus skaičiuojamos ir 5 proc. palūkanos. Turės R.Glavickienė atlyginti buvusiai darbovietei ir daugiau kaip 4413 eurų išlaidas už advokato paslaugas. O solidariai su sutuoktiniui dar ir daugiau kaip 3802 eurų padarytą žalą.

A.Glavickui taip pat skirta 5515 eurų bauda, kurią jis turės sumokėti per metus po nuosprendžio įsiteisėjimo. Be to, jis turės atlyginti buvusiai žmonos darbovietei ir daugiau kaip 325 eurus už advokato paslaugas.

D.Bagdonienei skirta 3677 eurų bauda.

Danguolė Bagdonienė

Vienintelė R.Glavickienė vos paskelbus nuosprendį portalui kauno.diena.lt pareiškė, kad jį tikrai skųs.