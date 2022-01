„Svajonių komandos“ fiasko: galės nakvoti ir ne savo lovose, bet teks prižiūrėti senelius

Persistengė ir planuodami vagystę

Taip pasipuošęs 27-erių Marius Kasparavičius iš Vilkaviškio kartu su 19-mečiu Evaldu Vitkausku iš Alytaus kaltinti automobilio „BMW 530“ vagyste, įvykdyta pernai – rugpjūčio 5-ąją prie statybinių medžiagų parduotuvės „Depo“. Čia jie susitiko su asmeniu, kurio sūnus interneto svetainėje Autoplius.lt pardavinėjo šį automobilį.

M. Kasparavičius vėliau prisipažino, kad yra vogęs automobilius Anglijoje. Ir žinojo, kad pavogti BMW – sudėtinga. Todėl ir nusprendė prisiminti anksčiau gana populiarų scenarijų tai padaryti, imituojant automobilio pirkimą.

Susiskambinę iš vakaro su parduodamo BMW savininku, į susitikimą su jo tėvu ilgapirščiai atvyko iš anksto viską suplanavę. SIM kortelę, kuria naudojosi skambindami nusižiūrėtajam į aukas, jie jau buvo išmetę. Tačiau buvo pasiėmę E.Vitkausko BMW valstybinius numerius, kurie turėjo būti užkabinti ant grobio. Bet, mėtydami pėdsakus, aiškiai persistengė, nes atvyko į Kauną E.Vitkausko darbovietei – vienai Alytaus įmonei, pildančiai automobilių kondicionierius, priklausančiu automobiliu „Ford Galaxy“. Ir pasistatė šį autobusiuką tiesiai po „Depo“ prieigose įrengtomis vaizdo kameromis.

Marius Kasparavičius (kairėje) ir Evaldas Vitkauskas (dešinėje)/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Apsijuokė ir policija

Vėliau pareigūnai pagal šių kamerų įrašus nustatė, iš kur į susitikimą su BMW savininko tėvu atėjo M.Kasparavičius. Išlindęs iš įsivaizduojamos savo slėptuvės, jis puikiai suvaidino, kad parduodamas automobilis, kurį, kaip įprasta, buvo leista išbandyti, jam tinka. Beliko pasikeisti vietomis su bandant BMW šalia sėdėjusiu jo savininko tėvu ir važiuoti sudaryti pirkimo sutarties.

Tačiau BMW pardavėjui išlipus persėsti prie vairo, taip pat pasielgti delsęs M.Kasparavičius netrukus nurūko su grobiu 9-ojo forto link. Jo prieigose esančiame miškelyje jiedu su E.Vitkausku nuėmė nuo pavogto BMW šio valstybinius numerius, numesdami juos į žolę, ir užkabino atsivežtus, kurie, kaip jau užsiminta, buvo nuo tokio paties modelio E.Vitkausko automobilio.

Tačiau netrukus kelyje Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ilgapirščiai teko susidūrė su policija. Šios pareigūnams už Garliavos užkliuvo, kad E.Vitkausko vairuojamas BMW – be priekinio valstybinio numerio, kuris pakeliui buvo pamestas. Už tai jo vairuotojui, prisistačiusiam šio BMW savininku, pamiršusiu namuose automobilio dokumentus, buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Pareigūnai ne tik patikėjo tuo, ką jiems suokė E.Vitkauskas. Jiems nekilo ir įtarimas, kad BMW gali būti vogtas, nors tikrojo jo savininko tėvas teigia iš karto pranešęs apie tai policijai. Tačiau, sustabdžius šį BMW maždaug už pusantros valandos po vagystės, jo kėbulo numerio niekas netikrino. Vėliau E.Vitkauskas prisipažino, kad pareigūnų tada jam surašytą protokolą po to, kai šie jam leido važiuoti toliau, pakeliui išmetė per langą.

Iškalbingos uodegos

Tuo metu pranešimą apie prie „Depo“ pavogtą 4 tūkst. eurų vertės BMW užregistravusi Kauno policija jau peržiūrinėjo šios parduotuvės vaizdo kamerų įrašus. E.Vitkausko namuose Alytuje teisėsaugininkai pasirodė dar tą patį vakarą. Ir jis ne tik prisipažino, kad dalyvavo BMW vagystėje, bet ir įvardijo savo bendrininką.

Tačiau M.Kasparavičiaus jo gyvenamoje vietoje Vilkaviškyje tą vakarą, kaip ir pavogto BMW, rasti nepavyko. Kai šiam paskambino E. Vitkausko mama ir pranešė apie sūnaus sulaikymą, M.Kasparavičius dar bandė grobį slėpti. Tačiau ir vėl, jo teigimu, su pavogtu BMW buvo sustabdytas Vilkaviškyje policijos – dėl to paties pamesto priekinio valstybinio numerio. Ir šie pareigūnai tada jam tik surašė už tai protokolą ir paleido. Tačiau dar tą pačią naktį M.Kasparavičius galiausiai buvo sulaikytas savo draugės namuose.

Marius Kasparavičius/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Kaip ir E.Vitkauskas, kuris buvo dar neteistas, nors prisipažino, kad vogė Alytuje nuo automobilių įvairias detales, savo kaltės neneigė ir M.Kasparavičius, kuris Lietuvoje taip pat dar buvo neteistas, tačiau jo biografiją „puošė“ jau šeši teistumai užsienyje: Lenkijoje, Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Beveik kasmet – nuo 2014-ųjų. Pavyzdžiui, Vokietijoje jis teistas du kartus: už kūno sužalojimą ir dokumentų klastojimą. O Didžiojoje Britanijoje, iš kurios, panašu, kad galiausiai buvo deportuotas, – tris kartus. Ir ne tik už jau minėtas automobilių vagystes, bet ir jų vairavimą apsvaigus nuo narkotikų.

Grandininė reakcija

Dėl oficialiai švarių, bent Lietuvoje, biografijų E.Vitkauskas su M.Kasparavičiumi teismo laukė nesuimti. O jų prisipažinimas ir gailėjimasis lėmė, kad jų bylos nagrinėjimui pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas.

Už automobilio vagystę Lietuvoje gresia bauda arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.

Prokuroras pasiūlė abiem teisiamiesiems laisvės apribojimą dvejiems metams, t.y. įstatymų numatytam maksimaliam terminui. Tačiau dėl sutrumpinto įrodymų tyrimo sumažinti jį iki vienerių metų ir keturių mėnesių, įpareigojant visą ši laiką būti nuo 22 iki 6 val. namuose. Ir E.Vitkauską – tęsti darbą, o M.Kasparavičių, kuris prisipažino, kad verčiasi iš nelegalių uždarbių, – įsidarbinti oficialiai.

Anot teisiamųjų, jie vogė BMW dėl turimų skolų. O jos susijusios su pernai vasarą Alytaus policijos uždaryta parduotuve, į kurią E.Vitkauskas per pažįstamą pristatydavo pavogtas automobilių detales. Šios parduotuvės savininkai jam buvo pateikę dėl to sąskaitą, kuria ilgapirščiai norėjo padengti, parduodami pavogtą BMW dalimis arba tiesiog pasiūlydami vietoj skolos jį patį.

Pasiteiravus prieš teismą stojusio E.Vitkausko, kodėl reikėjo vogti svetimą automobilį, jeigu buvo galima atiduoti už skolas savąjį, kurio valstybiniai numeriai panaudoti, darant nusikaltimą, jis atsakė, kad jo BMW tada esą buvo sugedęs.

Evaldas Vitkauskas/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Atlygino žalą iki nuosprendžio

Suteikus teisę į paskutinį žodį, ir M.Kasparavičius, ir E.Vitkauskas prašė nesiųsti jų už grotų. O pastarasis per vienintelio šios bylos posėdžio pertrauką ir skubiai atlygino pusę nukentėjusiajam padarytos žalos. Savo ruožtu, M.Kasparavičius įsipareigojo likusiąją atlyginti artimiausiu metu.

Nukentėjusysis šiems pretendentams į bukiausių nusikaltėlių titulą buvo pareiškęs 462 eurų ieškinį. Jį sudarė automobilio defektai, užfiksuoti šį atgavus, ir jų likvidavimo kaina – priekinio stiklo įskėlimas, dingę valstybiniai numeriai, kuriuos iš naujo reikėjo užsakyti, bei vaistinėlė, o taip pat automobilio atrakinimo meistrų paslaugos, nes BMW rakteliai liko pas vagis, kurie kažkur pradangino ir šiuos.

Bylą nagrinėjusi teisėja Indrė Averkienė trečiadienį paskelbė, kad apriboja M.Kasparavičiaus ir E.Vitkausko laisvę vieneriems metams, per kuriuos jie turės atlikti visą krūvą įpareigojimų – ne tik dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, bet ir neatlygintinai išdirbti 120 valandų sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų įstaigose arba nevyriausybinėse organizacijose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus, neįgaliais bei kitais asmenimis, kuriems reikia pagalbos. Be to per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo sudalyvauti ir elgesio pataisos programoje.

Šiuo metu Alytaus teisme nagrinėjama ir M.Kasparavičiaus bei E.Vitkausko byla dėl jau minėtų automobilių dalių vagysčių šiame mieste.