Sunkiai dviratį kelyje valdžiusiam vyrui teks susimokėti nemažą baudą

Per praėjusią savaitę nustatytas vienas leistino važiavimo greičio viršijimo atvejis – vairuotojas viršijo greitį nuo 20 iki 30 km/val. Taip pat tikrintas ir vairuotojų blaivumas. Iš viso išaiškintas 21 neblaivus vairuotojas, nustatyta 16 lengvo girtumo atvejų, trys – vidutinio ir du – sunkaus. Be to, nustatyti keturi neblaivūs dviračių vairuotojai.

Gegužės 23 d. apie 21.05 val. Kaune, R. Kalantos gatvėje, pareigūnai pastebėjo gatvėje sunkiai dviračiu važiuojantį vyriškį. Sustojus pasiteirauti, ar viskas gerai, pareigūnams kilo įtarimas, jog dviratininkas gali būti neblaivus. Patikrinus 31 m. vyrą alkoholio matuokliu nustatyta, jog jis išties buvo vartojęs alkoholinių gėrimų. Dviratininkui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,84 prom. Vyras ne tik namo turėjo grįžti besistumdamas dviratį, bet ir turės susimokėti nemažą piniginę baudą.

Gegužės 25 d. apie 14.15 val. Kauno rajone, Vaistariškių kaime, Paupio gatvėje, pagal gautą pranešimą apie nesaugų vairavimą, pareigūnai patikrinimui sustabdė automobilį „VW Passat“. Įtarimai pasitvirtino, vairuotojas – neblaivus. 44 m. vyrui alkoholio matuokliu nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,37 prom.

Praėjusią savaitę pareigūnai užfiksavo 25 pėsčiųjų eismo dalyvių padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Užfiksuota net 12 pavojingo ir chuliganiško vairavimo pažeidimų. Taip pat pareigūnai nustatė 11 asmenų, vairavusių transporto priemones, tačiau neturinčių teisės to daryti.

Kauno apskrityje šiais metais žuvo aštuoni eismo dalyviai (pernai iki gegužės mėnesio pabaigos – 12), dar 287 sužeisti (pernai – 227).