Sumaištis Aleksote: liepsnų apimtą automobilį išvydę liudytojai ėmė painioti adresus

Lapkričio 17 d. apie 8.59 val. Bendrasis pagalbos centras informuotas apie atvira liepsna degantį automobilį K. Jauniaus gatvėje. Apie šį gaisrą pranešė ir portalo kauno.diena.lt skaitytojai. Tačiau atsisųstose jo nuotraukose jau nurodytas kitas adresas – Alyvų ir J. Pabrėžos gatvių žiedas.
Ir K. Jauniaus gatvė, ir minėtas žiedas, beje, įamžintas ir atsiųstose nuotraukose, yra Seniavos kapinių prieigose.
Klausimų kyla ir, kodėl degantis automobilis „Citroen“ užkabinęs minėto žiedo žaliąją veją – ar skubiai ten patrauktas, ėmus rūkti dūmams, nuo važiuojamosios kelio dalies, ar gaisras kilo dėl kažkokios priežasties ten užvažiavus?
Atsiųstose nuotraukose matyti ir į įvykio vietą autocisterna atskubėję ugniagesiai gelbėtojai.
Skaitytojo vaizdo įrašas
Belieka viltis, kad užsidegusio automobilio vairuotojas ar galimi jo keleiviai įvykio metu nenukentėjo, nes nesimato greitosios medikų. Beje, kaip ir policijos. Panašu, kad gaisras kilo dėl techninio automobilio gedimo. Tokią prielaidą perša liepsnojanti jo priekinė dalis.
