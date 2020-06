Sukčių jaukas pardavėjams: daiktus atiduoda net ir nesulaukę pinigų

Sukčiai dirba be išeiginių ir be pietų, bet su labai sočiomis vakarienėmis. Tačiau ir jiems pasitaiko blogų dienų.

Šiandien perpiet Šančiuose policiją sudomino vyras, kuris, portalo kauno.diena.lt turimais duomenimis, lankė nusižiūrėtas aukas ir rinko iš jų neva jo draugų neva jau nusipirktus daiktus.

Prekyba per internetinius skelbimus – populiari, jos privalumais pasinaudoti nesibodi ir nesąžiningi žmonės. Kai kurie sukčiai veikia ne po vieną.

Šiuo atveju pareigūnus pasiekė informacija, kad sukčiai, panaršę skelbimus, apsimeta pirkėjais, sukurpia istoriją, kad yra iš kito miesto, kad prekę paims „draugas/giminaitis“, o „atsiskaito“ per internetinį banką. Tik pinigai į pirkėjo sąskaitą taip ir neįkrenta, nes atsiųsta atlikto pavedimo kopija būna netikra. Pardavėjas lieka ir be pinigų, ir be prekės.

Vieną tokį „geradarį draugą/giminaitį“, atėjusį paimti telefono, už kurį neva jau sumokėti pinigai, šiandien ir pasitiko policijos pareigūnai.

Bankams vis labiau tobulinant savo sistemas pinigai iš sąskaitos į sąskaitą dažnai ateina kone akimirksniu arba per valandą–kelias, tad tikrai vertėtų palaukti, kol jūsų e.santaupos pasipildys realia suma.

Kauno policijos atstovai portalui kauno.diena.lt apie įvykį nedaugžodžiavo. Į užklausą apie galimo sukčiaus sulaikymą, gavome atsakymą, kad šiandien perpiet Šančiuose „buvo sustabdytas asmuo, tačiau pas jį draudžiamų daiktų rasta nebuvo. Pareigūnai tikslina aplinkybes“.

Pareigūnų turimais duomenimis, iki šiandien Kauno mieste birželio mėnesį registruoti šeši telefoninio/internetinio sukčiavimo atvejai.