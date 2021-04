Šokiruojanti metų vagystės atomazga: penkiaženklis grobis nerastas, už jį kalėti neteks

Iškalbinga dėlionė

Kauno apylinkės teismas dar 2019-ųjų sausį pasiuntė buvusį Šilainių "Lidl" direktoriaus pavaduotoją Audrių Kalinovą už grotų ketveriems metams ir trims mėnesiams. Ir jis jau buvo ten atsidūręs, tačiau parašė eilinį skundą Aukščiausiajam Teismui. Ir šis grąžino A.Kalinovo bylą nagrinėti iš naujo, panaikindamas jau įsiteisėjusį nuosprendį dėl didelės vertės turto vagystės iš buvusios jo darbovietės, įvykdytos vieną 2017-ųjų gegužės naktį. O tuo remiantis tada į laisvę buvo paleistas ir dėl šio nusikaltimo nuteistas kategoriškai savo kaltę neigiantis A.Kalinovas.

Po vagystės iš Šilainių "Lidl" seifo su pareigomis teko atsisveikinti ir tuometinei jos direktorei, o didžioji dalis grobio nerasta iki šiol. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

A.Kalinovas tapo pagrindiniu įtariamuoju, kai 2017-ųjų gegužės 12-osios rytą buvę bendradarbiai peržiūrėjo, ką spėjo užfiksuoti parduotuvės vaizdo kameros prieš jas išjungiant.

Ši neeilinė vagystė buvo pastebėta tik tada, kai viena Šilainių "Lidl" darbuotoja ryte nepajėgė atidaryti seifo. O, kai tai pagaliau pavyko, jame buvo aptiktos tik smulkios monetos. Netrukus paaiškėjo, kad buvo uždengta ir pagrindinį įėjimą į parduotuvę filmuojanti vaizdo kamera bei išjungta parduotuvės stebėjimo sistema. Aptiktos praviros ir avarinio išėjimo durys, pro kurias pasišalino galimas vagis, gerai žinojęs ne tik parduotuvės planą, bet ir jos apsaugos sistemos subtilybes bei patekimo į seifą galimybes. Peržiūrėjus, ką užfiksavo kameros prieš jas neutralizuojant, matėsi paryčiais, apie 4 val., link pagrindinio įėjimo besiartinantis asmuo, dengiantis savo veidą. Jo stotas ir eisena buvo labai panašūs į buvusio parduotuvės direktoriaus pavaduotojo A.Kalinovo, kuris po nesutarimų su naująja direktore buvo atleistas vos prieš dvi savaites.

Tai konstatavus, prisimintas ir atleistojo grasinimas direktorei, kad po jo išėjimo darbo neteks ir ji. Ir buvusio direktoriaus pavaduotojo kai kam iš bendradarbių pasakyta užuomina, jeigu iš šios parduotuvės yra ką vogti – tai tik seifą su pinigais.

Dalis grobio rasta

Pagrindiniu įkalčiu prieš A.Kalinovą tapo ne per toliausiai esančios Šarkuvos gatvės kiemsargės-valytojos radinys.

Tą 2017-ųjų gegužės 12-osios rytą, kaip įprasta pradėjusi darbą 8 val., šios gatvės 2-ojo dvylikaaukščio monolito nišoje šalia laiptų ji pastebėjo kažką blizgančio. Ir aptiko, kaip paaiškėjo vėliau, vienas į kitą sudėtus vadinamuosius "Lidl" šaltkrepšius su popieriniais ritinėliais, į kuriuos buvo susuktos 50 euro centų monetos.

Pranešus apie šį radinį policijai, suskaičiuota, kad šiuose šaltkrepšiuose – 800 eurų monetomis, tarp kurių buvo įsimaišiusi ir viena popierinė 5 eurų kupiūra. Ir tai tapo pagrindiniu įkalčiu prieš A.Kalinovą, nes ekspertai ant šių maišų aptiko ne tik jo kvapą, bet ir DNR.

Manoma, kad benešant šį grobį jo svorio neatlaikė maišų rankenos, nors bandant nuo to apsisaugoti jie ir buvo sudėti vienas į kitą. O šis dvylikaaukštis buvo pakeliui į A.Kalinovo mamos butą viename iš netoliese esančių kitų daugiabučių.

Nors tąnakt iš Šilainių "Lidl" seifo, kaip paaiškėjo po užsitęsusios inventorizacijos, dingo 19 593, 47 euro, minėtas valytojos radinys buvo viskas, ką pavyko rasti. Nepaisant to, kad A.Kalinovo ir jo mamos, tiesa, šios gerokai vėliau, namuose ir buvo atliktos kratos.

Šio dvylikaaukščio nišoje ties laiptais valytoja prieš ketverius metus aptiko 800 eurų monetomis. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Įtartinas alibi

Kategoriškai savo kaltę neigęs A.Kalinovas tikino turįs alibi. Šį jam kurti padėjo mama. Ji antrino sūnui, kad naktį, kai buvo apvogta buvusi šio darbovietė, ji nakvojusi jo namuose Sargėnuose.

A.Kalinovo mama tikino, kad vakare jie ilgai žiūrėjo per televizorių "Euroviziją". O paskui ji kas valandą kėlėsi į tualetą, todėl gali garantuoti, kad sūnus tąnakt niekur iš namų nebuvo išėjęs.

Pats A.Kalinovas tvirtino tą patį ir teigė tapęs buvusių bendradarbių sąmokslo auka. O jo kvapas ir DNR likę ant maišų, kuriuose aptikta dalis grobio, nuo tada, kai jis dar dirbo parduotuvėje ir šiuos skaičiavo.

Be to, A.Kalinovas tikino, kad išeidamas iš darbo Šilainių "Lidl" abipusiu susitarimu, nes nepatiko jo vidaus politika, atidavė visus turėtus darbo reikmenis. Nors parduotuvėje prieš pat A.Kalinovo atleidimą buvo pasigesta vieno jos atrakinimo-užrakinimo magnetinio rakto. Jis buvo atleistas iš darbo prieš dvi savaites iki vagystės. O pasigedus minėto rakto, parduotuvės apsaugos sistema turėjo būti pakeista per mėnesį. Ir A.Kalinovas tai žinojo.

Tačiau pagrindiniu A.Kalinovo argumentu, esą įrodančiu jo nekaltumą, buvo tai, kad didesnioji dalis vagių grobio turėjo būti monetomis. Ir pagal dingusią sumą jos turėjo sverti apie kelis šimtus kilogramų. O tiek išnešti galėjo ne mažiau kaip šeši vyrai.

Rado užtarėjų

Kauno apylinkės teismui A.Kalinovo kaltės įrodymų užteko. 2019-ųjų sausį jam buvo skirtas jau minėtas ketverių metų ir trijų mėnesių įkalinimas.

Be to, siunčiant tada A.Kalinovą už grotų, iš jo buvusiai darbovietei priteista ir nerasta grobio dalis – 18 788,47 euro. Ieškodami šių pinigų teisėsaugininkai teigia patikrinę ir versiją, ar jais A.Kalinovas negalėjo grąžinti paimtos paskolos namo statybai. Tačiau to nenustatyta.

Šį Kauno apylinkės teismo nuosprendį A.Kalinovas apskundė Kauno apygardos teismui. Tačiau šis, konstatavęs, kad jis nuteistas pagrįstai, 2019-ųjų gruodį jo skundą atmetė. Ir minėtas nuosprendis įsiteisėjo, todėl 2020-ųjų sausį A.Kalinovas jau buvo atsidūręs už grotų. Tačiau tada jis kreipėsi į Aukščiausiąjį Teismą, kuriam skundėsi, kad jo kaltė grindžiama tik prielaidomis, o ne įrodymais.

Aukščiausiasis Teismas pernai birželį minėtą jau įsiteisėjusį nuosprendį panaikino, konstatuodamas, kad, nors abejonių, jog A.Kalinovas apvogė buvusią darbovietę ir nekilo, dar liko neatsakytų klausimų, todėl jam gali būti skirta ir kitokia bausmė. Ir grąžino šią bylą atgal Kauno apygardos teismui. Panaikinus įsiteisėjusį nuosprendį, į laisvę buvo paleistas ir A.Kalinovas.

Ne balandžio 1-osios pokštas

Kauno apygardos teismas ne per seniausiai paskelbė naują nuosprendį netrukus 33-ejų sulauksiančiam A.Kalinovui ir iš dalies pakeitė anksčiau jam skirtą bausmę. Tačiau jis pasiųstas už grotų tik savaitei, ne todėl, kad šis nuosprendis paskelbtas balandžio 1-ąją, o dėl to, kad per tą laiką, kol jis skundė ankstesnę bausmę, pasikeitė įstatymai.

Dabar Baudžiamasis kodeksas leidžia, kad skiriant bausmę, dalis jos gali būti realus laisvės atėmimas, o likusioji – atidedant bausmės vykdymą tam tikram terminui ir paliekant nuteistąjį laisvėje. Tačiau ta bausmės dalis, kurią būtina atlikti už grotų, negali būti mažesnė kaip pusė metų. Būtent tokia reali laisvės atėmimo bausmė ir skirta A.Kalinovui, likusius trejus metus ir devynis mėnesius iš dar 2019-aisiais Kauno apylinkės teismo jam skirto ketverių metų ir trijų mėnesių įkalinimo atidedant trejiems metams. Tačiau įpareigojant jį per šį bausmės atidėjimo terminą atlyginti buvusiai darbovietei jau minėtą 18 788, 47 euro, kurių taip ir nepavyko rasti, žalą.

Galiausiai iš A.Kalinovui naujai skirto įkalinimo pusmečiui teliko savaitė, nes į šį terminą įskaičiuotas laikas, jau praleistas jo už grotų, įsiteisėjus ankstesniam nuosprendžiui. Iki Aukščiausiojo Teismo sprendimo šį panaikinti ir grąžinti A.Kalinovo bylą nagrinėti iš naujo jis jau buvo už grotų nuo 2020-ųjų sausio 9-osios iki liepos 1-osios, t.y. be savaitės pusę metų.

Kauno apygardos teismas, atnaujinęs šioje byloje įrodymų tyrimą, konstatavo, kad A.Kalinovas galėjo išnešti tokį monetų svorį per kelis kartus. Užfiksuota, kad patalpos, kuriose buvo seifas, durys tada darinėtos ne kartą. Apie šešis–aštuonis kartus. Todėl seifo turinys galėjo būti nešamas per minėtas avarinio išėjimo duris ne vieną kartą. Be to, kaip užfiksavo vaizdo kameros, vagis atėjo į nusikaltimo vietą su kuprine. Ir jis buvo vienas, todėl prielaida apie galimus bendrininkus atmesta. Tačiau neatmesta tikimybė, kad, paslėpęs dalį grobio prie jau minėto Šarkuvos gatvės dvylikaaukščio, A.Kalinovas planavo jo grįžti, bet greičiau už jį ten pasirodė ne tik akyla, bet ir pilietiška valytoja.